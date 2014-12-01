金砖国家：12月1日股汇市收盘纵览

路透12月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 挫跌1.95%，收报985.08点。
中国股市：沪综指小幅收跌结束连七日涨势，短线升幅过大调整压力渐增
香港股市：收盘重挫，创下2月以来最大单日跌幅
中国汇市：人民币收创两个月新低，监管层意图不明贬值预期共振
============================================================================
巴西股市：创逾一个月最大跌幅，主要受Petrobras和淡水河谷等原材料出口商类股的跌势拖累，指标股指Bovespa指数 收低4.37%，报52,276.58点。
拉美汇市：墨西哥披索和巴西雷亚尔上涨，哥伦比亚披索延续近期跌势
============================================================================
南非股市：大幅收低，矿业股对主要股指的拖累最明显；因大宗商品价格下跌，以及英美铂金 发布获利预警。英美铂金股价重挫3.36%，因该公司称其年获利受今年持续五个月的罢工影响，可能至少减少20%。指标Top-40绩优股指数 跌2.19%，报43,236点；综合指数 跌2.11%，至48,858点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因美元全面走软
============================================================================
印度股市：从纪录高位回落，金价和油价重挫后，全球市场浮现避险情绪，导致蓝筹股下跌；另外央行即将举行政策审议会议，市场弥漫谨慎情绪。指标BSE股指 收低0.47%，报28,559.62点；NSE指数 收低0.38%，报8,555.90点。
印度汇市：卢比大致收平，此前曾触及近九个半月低点，因出口商抛售美元，帮助抵消卢比因亚币下滑和全球经济增长疑虑引发的跌势。印度卢比兑美元 收报62.02/03，上日收盘价为62.0250/0350。盘中低点在62.25，为2月20日以来最低点。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收低1.64%，报958.330点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.14%，报521.06点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.61%，报51.22卢布；卢布兑欧元 跌1.59%，报63.9030卢布。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)