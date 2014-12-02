更新版 1-中国公开市场：正回购续停阶段暂别可能性较大，逆回购重启需待时机

* 降息后公开市场操作第二次暂停

* 正回购短期退出的可能性较大

* 逆回购重启最早可能在中下旬 (新增市场评论等内容)

路透上海12月2日 - 中国公开市场周二操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。

中国央行11月22日起开始不对称降息，随后公开市场仅在上周二进行了一次50亿元人民币的14天期正回购操作，利率下跌20个基点(bp)至3.20%。上周四未进行任何操作，为四个月以来正回购操作首度暂停。

广发银行高级交易员颜岩称，“说明一段时间内正回购可能就此停了。但现在央行可能只是以维持相对合理的流动性为主，所以说，是不是启动逆回购还有待观望，至少我觉得现在还没到时候。”

据路透统计，本周公开市场将有300亿元资金到期，全部为正回购。其中今日到期200亿元，周四到期100亿元。另外，周四财政部还将进行600亿元的国库现金定存招标，向市场提供等额流动性。

北京一大型券商分析师指出，今年以来，外汇占款增量明显下降，个别月份甚至减少，因此正回购存在意义已经不大，未来趋势是重启逆回购。

“如果未来一段时间要降准，那暂时可以不重启逆回购，但估计不会拖太长时间，毕竟需要逆回购的价格来引导市场，需要量和价同时引导。”该分析师表示。

至于逆回购重启的时间点，华中一银行交易员预计，至少要待本月中下旬之后才有可能。

不过也有交易员认为，今日资金面较上周已经缓和，仅凭两次暂停，还不能确认正回购就此终结，还需要再观望。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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