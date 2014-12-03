《中国债券市场每日交易备忘》--12月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.51% 普天信息产业股份30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，交行和光大银行主承 兖矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农行主承 北方水泥10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和浦发银行主承 红豆集团6亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 中粮集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 绵阳市投资控股(集团)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 中油金鸿天然气输送2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 日照港 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 广汇能源 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 重庆机电控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 福建天宝矿业集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 财通证券4.5亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 广州市建筑集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和建设银行 陕西省交通建设集团20亿元10年期(第5年末附投资者回售选择权)中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 鄂尔多斯国资投资控股集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 三亚凤凰国际机场6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 宁波镇海投资9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中投证券主承 松原城市开发建设11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券和中信建投证券主承 海南省发展控股12亿元七年期(第5年末附投资者回售选择权)固息债簿记建档(主体评级AA+)，中信建投证券主 承 宁波银行20亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5500% 南京银行20亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4500% 浙江富阳农村合作银行1亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3999% 浦发银行 25亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2799% 上海银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2600% 华夏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2803% 华夏银行20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 杭州联合农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5999% 光大银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 光大银行20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 厦门农村商业银行股份5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5522% 杭州银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5500% 杭州银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 招商银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 徽商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% 徽商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% 中信银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% ============================================================================ 二、新债上市： 江苏省吴中经济技术开发区20亿元七年期固息债1480565,票面利率5.49% 南京城建投控股集团18亿元九个月期超短融011499069,票面利率4.7% 山东黄金20亿元九个月期超短融011499070,票面利率4.6% 江苏省国信资产管理集团5亿元六个月期超短融011499071,票面利率4.7% 中化股份20亿元三个月期超短融011425002,票面利率4.2% 中国铁路物资15亿元九个月期超短融011418002,票面利率5.5% 四川省交通投资集团35亿元一年期短融041454078,票面利率4.87% 中国电力建设集团30亿元永续中票101458033,票面利率5.40% 东方集团 7.5亿元三年期中票101462040,票面利率6.8% 贵州高速公路集团40亿元七年期中票101456082,票面利率5.98% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元10年期固息增发债140427，发行价格114.96元 农发行60亿元五年期固息增发债140445，发行价格103.48元 山东山水水泥集团10亿元九个月期超短融 江西省高速公路投资集团15亿元九个月期超短融 中国商用飞机30亿元六个月期超短融 北京能源投资集团15亿元九个月期超短融 核电秦山联营5亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 凉山州国有投资发展5亿元五年期中票 申能集团15亿元三年期中票 成都交通投资集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中化股份20亿元三个月期超短融011425001到期兑付，票面利率4.53% 财政部273.9亿元五年期固息国债090031到期兑付，票面利率2.90% 建设银行 10亿元三个月期同业存单111405002到期兑付，发行价98.86元 兴业银行 5亿元三个月期同业存单111410037到期兑付，发行价98.85元 平安银行 5亿元三个月期同业存单111411030到期兑付，发行价98.84元 浙商银行10亿元一个月期同业存单111413039到期兑付，发行价99.67元 上海银行5亿元三个月期同业存单111416017到期兑付，发行价98.85元 汉口银行15亿元三个月期同业存单111490059到期兑付，发行价98.84元 09宿建投债 0980171付息 10农发16 100416付息 11国开12 110212付息 12华融湘江银行债 1220020付息 12东莞银行债 1220022付息 12姜堰国投债 1280427付息 12温州港债 1280428付息 12晋开债 1280429付息 12嘉善经开债 1280430付息 12六盘水开投债 1280431付息 12赣高速债 1280432付息 12沭阳债 1280433付息 12津开债01 1280434付息 12津开债02 1280435付息 12郑州城投债 1280436付息 12立业债 1280437付息 13进出42 130342付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议，审议了《关于农村土地征收、集体经 营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》，审议通过了最高人民法院设立巡回法庭试点方案和设立 跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案。 今日公布11月官方非制造业PMI (10月53.8) 11月汇丰服务业PMI (10月52.9) 12/8公布11月进出口贸易数据 (10月顺差454.1亿美元) 12/10公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (10月-2.2%) 居民消费价格指数(CPI) (10月1.6%) 12/12公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%) 社会消费品零售总额 (10月11.5%) 工业增加值 (10月7.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/李宏薇)