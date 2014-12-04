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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 10:20 BJT

****《港报快速浏览》--12月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                  
 《香港报摘》--经济日报                                              
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                      
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：＂自首骚＂跟随者寡，难逃失败结局--文汇报                  
 港报社评：应该再忍耐一阵子，透过对话解决占领--明报                  
 港报社评：A股牛气盛，长远还看股改--经济日报                         
 港报社评：绝食只为偶像造势，无助政改--星岛日报                      
 港报社评：违法尚可自首，违义后果堪忧--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：牛市中三大造淡对象--信报                              
 港报财经评论：内房顶上，仍有水位--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他---------------------------------
 中国报摘                                                              
 台湾报摘                                                              
    
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