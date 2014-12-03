港报社评：自首负刑责，占中三子责任未完--经济日报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
占中三子将在今午自首，公民抗命固应负法律责任，惟三子作为占领运动发起者，更有道德责任交代运动的阶段性效果、香港代价多大，让占领者以至普罗市民深思下一步何去何从。
占领运动本质既是不惜以违法手段，藉公民抗命争取政治诉求，三子为此负上法律责任，设法弥补对法治的冲击，本是应有之举。惟对不少市民而言，若三子只负法律责任，并未真正尽责。
三子的自首，象征占领运动的一个阶段性终结，既然如此，三子实有道德责任，向占领者、支持占领的市民、受占领影响的港人详细交代，他们认为运动至今取得甚么成果？评估现时的事态发展，与三子的初衷离开多远？旷日持久的占领，社会付出多少代价、是否值得？
尤其占领运动已持续两个多月，正进退失据，三子不能以自首抽身而去，实有重责就上述问题交代清楚，让占领者可更全面地分析到底继续留守或退场，对占领运动以至争取民主长期工作最有利。
且三子认为现时已届自首退场之时，便不应只透过传媒发声，更应亲身走进占领区，就算涂上再厚的「面懵膏」，亦要在自首前争取每分每秒，亲自游说占领者，尽最大努力劝他们撤离。
不但三子对此责无旁贷，其他运动领导者尤其双学，亦有重责向占领者与公众解释运动未来路向，毕竟运动初衷是为香港争取民主，而非图占领者的自我满足，运动领导者应走出占领区面对民意，否则一场失去群众支持的群众运动，势将失败收场。
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