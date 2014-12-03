港报社评：三子前往自首走出占领泥淖--明报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
占中三子宣布今日前往警署自首，践行他们发起占中运动的承诺。无论如何，占中三子是占领运动的始作俑者，他们择时而退，宣告整体运动已告踏入一个新阶段。
占中三子原先构思的占领模式，充满理想主义色彩。按他们的设想，参加占领的人都是道德高尚之士，然后以公民抗命方式，甘愿做出有限度牺牲，从而感召其他市民加入争取民主。不过，现实操作起来，情况与三子初衷有很大不同，特别是现实政治的群众运动，更非一厢情愿的「爱与和平」可以驾驭。三子触发的占领运动未能取得积极成果，但是在唤醒一向被认为政治冷感的年轻一代是否起到启蒙作用，可能还是比较正面的。
占领运动总有结束之日，运动暴露的问题却已铺开来，包括青年人对现状逆反，形成种种深层次矛盾等，都是需要纾解、匡正的困结。以特首梁振英与特区政府的政治能量、中央与特区相互信任的景况，能否应对处理，无疑是个严峻挑战；即使是香港内部癒合的具体事项，例如修补社会裂痕等能否顺利开展，对于当局也是考验。
占中三子今日自首，就政治层面，这是他们与占领运动关系的终结。不过，就法律层面，除了完成公民抗命承诺，按他们提出的四方面转化工作，首先是透过在法庭的抗辩，向社会解释抗命初衷，将普选与公民抗命议题带入不同群体；另外三个转化是到社区深耕细作，联同各个群体草拟社会约章（social charter），制订行动方案，以公民社会力量塑造属于人民的空间等。这些构思，不脱理想主义色彩，实践时会遇到什么问题，无从估计。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。