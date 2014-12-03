港报社评：民主种子必须深耕细作于法治土壤--信报12月3日

占中三子终于兑现承诺，戴耀廷、陈健民和朱耀明宣布，决定今天前往中区警署自首，追随占中三子自首的人数难以估计。

占领运动持续超过两个月以来，民主种子无疑已经遍地散播，退一步深耕，是值得肯定的做法，毕竟争取民主断乎不可能一蹴即就，若然对全情投入的三子斥之为「放弃」，未免有失公允。部分示威者认为三子此刻自首，无异未打就认输，扬言运动未有实质成果前不会撤离，我们不禁要问，没完没了的一直磨在占领区耗下去，即使不惜违抗法庭禁制令，而且罔顾市民大众希望回复社会秩序的意愿，难道真的可以磨得出实质成果？

没错，民主种子已经遍地散播，现在恐怕没有人不晓得何谓「我要真普选」，然而有一个问题亦透过这场运动凸显出来，有志之士深耕细作之时不应掉以轻心。这个问题由法庭颁发禁制令时清楚无误地阐明于世：无论动机多么高尚，没有人能够凌驾于别人的权利之上。

占中三子特别是拥有法律背景的戴耀廷和陈健民，自首之后有必要为民主和法治取得平衡，为其他示威者作出优良示范，别踏入孤芳自赏的盲点与误区，以为满怀理想即有权牺牲别人的小我来完成自己的大我。

民主种子必须深耕细作于法治土壤，因此我们呼吁，自首也好，不自首也罢，争取民主不能再大无私样以「有限度违法」的歪理藐视法庭，特区政府亦须正视示威者的诉求，勿以为挥动警棍等于迎难而上解决一切，毕竟适切运用执法权力同样是践行法治的重要一环。

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