港报社评：占中变“灾难”，三子难辞其咎--星岛日报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
占中三子终于宣布今天去自首了，在占领行动已经发展到流血冲突之后，这自首实在来得太迟，所能发挥的道德感染力已经所余无几。
他们将违法行为「正义化」，大力鼓吹「违法有理」的反法治意识，低估了这思潮一旦泛滥，便变成洪水猛兽，一发难收。结果，认同「违法抗争」的人愈来愈多，声势愈来愈浩大，运动再难以驾驭。在这时候，他们却把司机位让了给学生疯狂驾驶，自己又没有勇气及早呼吁群众跳离这失控的列车，任由大家自我感觉良好地留在车上，直至失事流血。
他们也许还以为乱局可以向政府施加更大的压力，逼其让步，因而抱侥幸之心，对风险睁一眼闭一眼；或为保自己头顶的光环，不愿意被同道人指为背叛运动，以至不敢公开向群众发出逆耳忠言。
三子表示占中启动后，已转为「雨伞运动」，意即以后发生的事与他们无关。这说法完全是卸责，运动对法治民生造成重大伤害，他们难辞其咎，应负上法律和道德责任，并接受制裁。
他们今次自首虽然迟来，总比拖到再发生暴力冲突后才自首为好。当初签署了占中意向书愿意为行动承担刑责者，超过3000人。本来这些人期望和平清场时被捕，现在大家知道和平清场是奢望。
一个已经背叛了爱与和平的运动，再已不值得大家投身，更不值得为此牺牲。如果仅为心中一口气，仍然坚持留守占领，为流血冲突提供温床，只会增加恨与暴力肆虐的机会，对香港伤害更大。
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