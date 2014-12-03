港报社评：“自首”图卸责避罚，警须拘捕追刑责--文汇报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
「占中三丑」昨日宣布今天自首，他们表示会承认违反公安条例下的非法集会罪。事实上，「占中」行动重创香港法治，导致暴力泛滥，损害经济民生，作为发起人和组织者的「占中三丑」不可借「自首」推脱罪责、逃避刑罚。警方应该依法拘捕「三丑」，律政司更须依法检控，彰显法治权威。「三丑」以「自首」的方式怂恿支持者延续对抗行动，显然是「借自首、续对抗」。
「三丑」选择承认罪名最轻的非法集会，暴露「三丑」避重就轻，利用法律空隙逃避制裁。根据香港法律，并不是自首者承认什么罪名，就会被控告什么罪名。据法律界人士指出，「占中」搞手的行为涉嫌触犯「非法集会、扰乱公安、阻街、串谋、煽动」等多项严重刑事罪行。「三丑」自首绝不等于可逃避罪责，逍遥法外。
如果「占中三丑」如意算盘得逞，借自首换来警方不拘捕或法庭轻判了事，等于是对香港法治进行二次伤害，变相鼓励更多示威者不必顾虑后果，更放肆地破坏法治、扰乱社会。为防止出现这种恶劣情况，警方必须就「三丑」所干犯罪行收集足够证据，不因「三丑」自首而放弃拘捕，律政司方面更须提出检控，令「三丑」受到应有的法律制裁。违法必究、执法必严，才能树立法治权威。
「占中三丑」自首，不是恢复法治安宁的良心发现，而是把自己塑造成「为民主牺牲的斗士」，继续为「占中」推波助澜。「三丑」昨日发表的自首公开信扬言：「趁自首之际，呼吁学生撤离，将运动化至社区深耕细作，延续雨伞运动的精神。」这是赤裸裸的延续「占中」宣言，「三丑」不仅没有丝毫放弃对抗之意，更欲借自首令违法祸港的「占中」遍地开花，给香港埋下无穷后患。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。