港报财经评论：收集药股，备战明年--经济日报12月3日

收集药股，备战明年/ 林瑞芬

2015年将至，今个月基金都在盘点投资组合，年初一路强势的医药股似在被减持套利计数之压，趁机收集备战明年。10月以来，四环医药 、利君国际 等年初始造好股份开始有回吐，相对此段时间中国内地股市高位迭见，交投趋热，在减息下可预见投资者的风险警觉性大减，可能弃保守避险而受累。如是者，非因企业问题，在市场重拾畏险情绪时，一众有专利药业及市场占有率高的优质医药股，盈利相对稳，投资价值未变之下，趁低收集备战明年。

低吸建议可留意利君，看好四大理由：一是预期明年整体营运效率提升。今年10月底已出售从事抗生素及非抗生素的西安利君，由此以往其毛利率较低；而大输液业务相对较高，故出售西安利君将可令公司明年的整体营运效率提升，净利润率、资产回报率以及权益回报率有望提升。相反，由于西安利君所贡献的溢利不高，因此，在出售后，对利君国际的纯利不会有太大影响。二来，预计自科伦的协同效应。目前中国大输液市场中，科伦、华润双鹤及利君合共占约60%的市场份额，科伦于今年6月在利君的前大股东君联实业手上买入1.453亿股利君国际的股份，正式入股利君国际，预期两者未来将会加强合作，联手扩大两者在中国的市场份额，加快行业集中。利君石家庄四药的大输液生产基地为全国最大的大输液生产设施，由于集中于一个地方生产，数量庞大，公司在原材料采购上将会有较强的议价能力，具明显规模优势，令其于华北多个省份均有着较高的市场份额，而在2015年产能扩展计划完成后，基地的大输液产能增至20亿瓶，为成为华北大输液市场龙头更打好基础，加上在科伦的配合下，利君可望继续抢占华润双鹤及其他对手的市场份额。

三来，公司大输液产品的生产成本主要为原材料，占整体生产成本约70%。当中，以输液的包装物原材料占比最大，占约90%的原材料成本。四来，公司9月公布，旗下石家庄四药获得小容量注射剂20个品种共计23个规格的产品文号，治疗领域包括心脑血管、抗炎、补充微量元素、退热、止痛和抗过敏等。

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A股超买，小心调整/ 余少文

中国内地股市显着走高，刺激国企指数差不多收复上日失地，但A股十日内升16%，升得急之余也要小心调整，宜居安思危，但A股一旦回调又是入市良机。沪深300指数和上证综合指数昨日先跌后急升，沪深300指数升104点或3.7%，收报2,923点；上证升83点或3.1%，收报2,763点；深证成分指数升271点或3%，收报9,366点，沪深两市成交额达6,800亿人民币。受惠A股急升，刺激国指全日升307点或2.8%，升幅更超过上日跌幅，成交额297亿港元，70%主板H股随大市上升；而红筹指数升58点或1.3%，收报4,456点，明显跑输予国指。

昨日在文章中指出小心A股调整，但A股却先跌后急升，好似被市场打了一巴掌，但A股虽走高，上证早前“七连阳”后，前日断缆及出现“射击之星”，即使昨日再放量走高，而沪深指更现“八连升”走势，都反映A股继续强势，也见到H股平均价格跟A股平均价格的折让再扩大至29%左右。正因为A股强势，泼冷水，为投资者降温，居安要思危，既然A股走高可以带动国指向好，A股一旦调整，中资股好不了多少。实际上，沪深指和上证过去四个半月升幅达38%和37%，即使是过去十日的升幅亦达16%和13%，尽管是眼中的强势，远远跑赢国指，但认为要居安思危，因为见部分技术指标开始超买，如9天RSI逼近90，是指数过去数年以来最高，而过去所见，A股持续走高，但9天RSI等技术指标超买，往往是见顶前的先兆，故指数昨虽再走高，投资者确实要居安思危。

至于沪深指由09年反弹高位3,803点调整以来，跌至去年低位2,023点，以0.5倍或0.618倍反弹为2,913点或3,123点，沪深指数昨日最高见2,944点；而上证由09年反弹高位3,478点下跌以来，跌至上年低位1,849点，以0.5倍或0.618倍反弹为2,663点或2,855点，两大指数分别升至0.5倍或0.618倍的反弹水平附近，沽压难免会增加。当然，A股过去的炒法往往是不断挟高，然后在高位派货，目前大户会否重施故伎，有待观望，只是沪深两市昨日成交额高达6,700亿人民币，总觉得后市是位高势危，而国指和上证在过去十四年的12月市况都差不多是升跌参半，令人难以揣测今个12月市况。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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