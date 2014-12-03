港报财经评论：国策驱动A股牛市--信报12月3日

国策驱动A股牛市/ 习广思

早于上月26日，《降准料随减息而来》一文已经指出，减息并不足以令市场资金全面释放，尽管中国内地相关部门有意淡化降准减息步伐，但降准已是不可逃避。近日多家内银的高层管理人员多次呼吁降准让资金释放，配合A股“放量狂升”，A股牛市呼声愈来愈高涨。沪指昨天收市涨3.11%，成交额3,972亿人民币；深成指涨2.98%，成交额2,775亿人民币，两市共计6,747亿人民币，非常夸张。从减息至今个多星期，中国内地A股是逐日放量（成交急增），昨天上海股市的成交额已高于过去30日平均数65%之巨。

市场对于A股放量大涨，市场其中一个解释是人行公开市场昨天尚未进行人民币14天期正回购操作，这也是人行自上周四以来，连续第二次暂停正回购操作。据估算，昨天人行净投放资金达200亿人民币。放水预期也令市场憧憬中国快公布降准，内银股全线急涨。彭博经济学家欧乐鹰认为，中国11月减息发出了政策改变讯号，市场普遍预期人行在减息后可能降准，这虽不是定论，但可能性却很高，原因有三：首先是利率与存款准备金率一向同步行动，减息和降准互为补充，减息降低资金成本，降准将增加可用于放贷的资金。在以往的紧缩和宽松周期中，利率和存准率总是同步上升和下降。其次，是中国经济增长预期继续减弱，11月的初步迹象显示，制造业大幅下滑，金属价格继续下挫，出口需求疲弱，这些都增加了中国加大刺激的理由。第三，货币市场利率依然高企，7天回购利率过去一周始终在3.5%至4%之间波动。多年来经验告诉大家，年底资金需求往往会推高12月的利率水平，人行或许会先发制人，注入流动性。

除了憧憬降准，市场对A股牛市的预期也不断发酵，其中一个解释是中国不欲放水后资金再流向楼市，疏导游资流向股市成为国家政策。早前高盛高华亦有类似论调，提出明年股市资金面将较为乐观。据其判断，中国居民的资产配置将从房地产市场转向股票投资，这将为市场带来约4,000亿人民币资金；而随着市场双向开放的推进，海外资金对A股的配置也将上升。

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美元呈顶背驰，难破119圆关/ 苏子

日本债务评级前天被下调后，理论上日圆应可承接近期的大弱势进一步走低，美元兑日圆则不难趁机挑战120日圆心理关口。然而，美元兑日圆却只是略破近期高位后便迅即掉头重挫，并且更曾微破10天平均线支持，幸而触及117.84日圆后便止跌回稳，最后汇价在日线图上以陀螺待变形态收市，这反映日圆汇价已进入了关键时刻，稍后美元兑日圆若未能再次挑战119日圆阻力关口，反而更明显回落至10天平均线支持以下收市，配合日线CCI指标过去1个月以来正呈顶背驰不利讯号，最近一周亦已回落至正100支持以下徘徊来看，美元兑日圆近期的单边升市将有极高机会暂告一段落了。

随后预料将调整自10月中旬的105.19日圆低位升至前天的119.14日圆高位的23.6%，目标为115.85日圆，倘若汇价跌至此目标时未见发挥明显的支持力，而115日圆心理关口亦见很快便失守的话，预料后市美元兑日圆将有极高机会补回10月底的112.30日圆收市裂口。留意此价位与上述升幅的50%调整目标相若，换言之，对于那些仍然看好美元兑日圆中长期走势的投资者而言，目前可待汇价补回裂口并回调近期升幅的一半后，届时采取趁低买入美元兑日圆的策略才有较高的值博率。

自从2008年爆发金融海啸后，全球发达国家以至中国均采取大印银纸（量宽，简称QE）的措施来阻止经济陷入衰退及通缩的出现；但6年过去了，通缩的踪影仍然存在。由于QE措施本质上便是一种劫贫（中产也是受害者）济富（有资产者）的手段，而所印出来的银纸其实并未大量流入实质经济里；因此，普罗大众未能有实际得益，故难以把消费明显提高，在此大前提下，相信各国即使继续QE，最终亦难以阻止通缩的出现。至于目前被视为最有加息机会的美国，相信在环球通缩阴霾仍在，而美国自身的通胀预期却未见恶化下，明年将较大机会保持现有的货币政策，故美元稍后有机会因未有迫切性加息需要下，向下作出较深的调整市，目前追买须三思。

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