《香港报摘》--其他报摘重要消息12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**星岛日报**
--内地传媒报导，融创 有意联合绿城 大股东九龙仓 发动要约全面收购绿城，收购成本将由260亿港元减至约197亿港元。
--英皇国际 拟入主新昌管理 ，消息刺激新昌管理股价大涨，市场憧憬两公司在地产及物业管理方面有合作。
**东方日报**
--旭光 获内地高级管理团队告知，于维持内地银行、债权人、供应商的持续支持方面遭遇困难，对公司营运造成影响，现时只能维持低水平生产其芒硝及聚苯硫醚的主要产品。
**苹果日报**
--新华社报导，由中移动 、联通 及中电信 联合出资成立的铁塔公司将用一年时间完成三家电讯运营商上千亿元存量铁塔资产接管工作。
**文汇报**
--腾讯 与南韩YG娱乐 签订谅解备忘录，腾讯获得YG娱乐网络音乐独家版权，在中国内地发放其音乐及MV。
--神州租车 今年首三季租赁收入为21.418亿元人民币，同比增30.7%；经调整EBITDA(除税息折旧及摊销前溢利)利润率为57.6%，去年同期则为44.9%。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。