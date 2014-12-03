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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:56 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息12月3日

**星岛日报**

--内地传媒报导，融创 有意联合绿城 大股东九龙仓 发动要约全面收购绿城，收购成本将由260亿港元减至约197亿港元。

--英皇国际 拟入主新昌管理 ，消息刺激新昌管理股价大涨，市场憧憬两公司在地产及物业管理方面有合作。

**东方日报**

--旭光 获内地高级管理团队告知，于维持内地银行、债权人、供应商的持续支持方面遭遇困难，对公司营运造成影响，现时只能维持低水平生产其芒硝及聚苯硫醚的主要产品。

**苹果日报**

--新华社报导，由中移动 、联通 及中电信 联合出资成立的铁塔公司将用一年时间完成三家电讯运营商上千亿元存量铁塔资产接管工作。

**文汇报**

--腾讯 与南韩YG娱乐 签订谅解备忘录，腾讯获得YG娱乐网络音乐独家版权，在中国内地发放其音乐及MV。

--神州租车 今年首三季租赁收入为21.418亿元人民币，同比增30.7%；经调整EBITDA(除税息折旧及摊销前溢利)利润率为57.6%，去年同期则为44.9%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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