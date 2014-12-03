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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:14 BJT

《香港报摘》--信报12月3日

**头版头条**

--市场消息指出，中广核 IPO的公开发售部分录得超额认购286倍，冻结资金逾3,500亿港元。

**其他**

--中广核美亚 拟通过在北京产权交易所公开挂牌出售其间接持有的四川和协电力公司100%股权，挂牌价2.35亿元人民币。

--网龙 第三季度收入增速放缓，按季增加1.1%；集团首席财务官任国熙在业绩电话会议上强调，明年有网络游戏《英魂之刃》及网上教育业务双引擎推动集团的收入表现。

--香港银行的人民币定期存款利率在内地减息后未见全线下调，不过市场人士预料，今年底前仍有银行调高短期息率以吸引存款，但年结过后，明年初人民币定存利率将普遍回落。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 雷美珍/曾祥进)
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