《香港报摘》--信报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**头版头条**
--市场消息指出，中广核 IPO的公开发售部分录得超额认购286倍，冻结资金逾3,500亿港元。
**其他**
--中广核美亚 拟通过在北京产权交易所公开挂牌出售其间接持有的四川和协电力公司100%股权，挂牌价2.35亿元人民币。
--网龙 第三季度收入增速放缓，按季增加1.1%；集团首席财务官任国熙在业绩电话会议上强调，明年有网络游戏《英魂之刃》及网上教育业务双引擎推动集团的收入表现。
--香港银行的人民币定期存款利率在内地减息后未见全线下调，不过市场人士预料，今年底前仍有银行调高短期息率以吸引存款，但年结过后，明年初人民币定存利率将普遍回落。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 雷美珍/曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。