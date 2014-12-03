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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报12月3日

**头版头条**

--逾450亿港元资金在港追入A股相关股份及3大A股交易所买卖基金（ETF），占大市总成交额接近一半，带领港股单日调整后回勇。

**其他**

--穆迪大中华区信用研究分析主管兼高级副总裁锺汶权称，内地不断鼓励企业走出去在境外融资，令不少债券到期需再发债，加上市面的人民币产品渐趋多元化，遂对点心债持续有需求。

--专注日本旅行团生意的东瀛游 上市三日股价累计升33%，公司执行董事禤国全称，日圆跌势未止，刺激圣诞节日本团按年增长两成。

--文化传信 旗下Ucan Mobile Limited将与中国移动 合作手机游戏和应用程式的知识产权授权业务，两间公司按收入7:3比例分帐。

--中银香港 首次披露，受占领行动影响地区的信用卡签帐额下跌近四至五成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/曾祥进)
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