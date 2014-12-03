《香港报摘》--经济日报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**头版头条**
--逾450亿港元资金在港追入A股相关股份及3大A股交易所买卖基金（ETF），占大市总成交额接近一半，带领港股单日调整后回勇。
**其他**
--穆迪大中华区信用研究分析主管兼高级副总裁锺汶权称，内地不断鼓励企业走出去在境外融资，令不少债券到期需再发债，加上市面的人民币产品渐趋多元化，遂对点心债持续有需求。
--专注日本旅行团生意的东瀛游 上市三日股价累计升33%，公司执行董事禤国全称，日圆跌势未止，刺激圣诞节日本团按年增长两成。
--文化传信 旗下Ucan Mobile Limited将与中国移动 合作手机游戏和应用程式的知识产权授权业务，两间公司按收入7:3比例分帐。
--中银香港 首次披露，受占领行动影响地区的信用卡签帐额下跌近四至五成。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。