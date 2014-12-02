《焦点》瑞士央行或购买高评级债券，以保卫瑞郎兑欧元汇率上限

* 瑞士央行为守卫瑞郎兑欧元上限，可能会与欧洲央行一样将购买债券

* 瑞士央行外储中的欧元比重可能升回2011/12年度的水平

* 法国和比利时公债或成最大受益者

路透伦敦12月1日 - 为守卫瑞郎汇率上限，瑞士央行买入了许多欧元，如果该央行再用这些欧元去购买法国和比利时等国的高评级债券，将在无形中对欧洲央行击退通缩威胁的努力形成支持。

市场目前以很大的把握押注欧洲央行将推出用新发钞票购买主权债的计划，即所谓的量化宽松(QE)；该举措的关键目的之一是削弱欧元。那将考验瑞士央行已说了三年，要阻止瑞郎兑欧元升破1.20关口的承诺。

上周末的公投尘埃落定后，分析师认为，欧洲央行料放宽政策的前景可能迫使瑞士央行很快出手干预，以削弱瑞郎币值。周末的公投原本是想迫使瑞士央行将黄金储备增加一倍，央行警告这将破坏瑞郎汇率上限。

瑞士央行买入的所有欧元都有可能被用于投资高评级主权债，该央行可能会以德国公债以外的公债为购买对象，因为德债收益率低得接近零。

“这让法国和比利时公债获得青睐，”德国商业银行利率策略师Michael Leister说。

有交易商指出，AA评级公债中，这两个国家的公债较可比德债的收益率之差是最高的。AA评级公债是央行会大量买入的风险最高的券种。

有关瑞士央行在停手两年后又开始干预外汇市场的传言，令上周法国和比利时公债表现优于欧元区其他国家。

因出于对瑞士黄金公投的担心，瑞郎触及26个月高 位，令干预传闻有所升温。周一瑞郎下跌，但分析师表示，其汇率上限可能再度承受冲击压力。

“瑞士央行可能采取更具前瞻性的举措，将希望扩大资产负债表并保卫瑞郎兑欧元汇率上限，”Swissquote Bank首席外汇分析师Peter Rosenstreich表示。

瑞士央行目前持有的债券中有将近三分之二为最高评级，AA评级债券比重略低于三分之一。

各国央行干预时通常买进短期债券，但这也会拉低长期借贷成本。法国 和比利时10年期公债 收益率上周均下跌约15个基点，首次跌破1%。

而评级相似的奥地利、荷兰和芬兰公债收益率跌幅只有10个基点，德国公债收益率下降约7个基点。

瑞士央行不大可能买进风险较高的意大利和西班牙债券，9月其持有的固定收益资产中评级低于A的约有5%--不过由于预期欧洲央行将会买入，这些公债的收益率已经下降。

“或许他们对欧元区核心国家公债比对二线国家公债更有兴趣，但其它二线国家市场肯定会有买方效应，”Intesa Sanpaolo固定收益分析师Sergio Capaldi说。

**央行储备膨胀**

瑞士央行在2011年9月至2012年9月期间，向市场注入了数以十亿计瑞郎，从而确立了瑞郎兑欧元的汇率上限，其外汇储备也膨胀至4,600亿瑞郎(4,750亿美元)左右--相当于瑞士经济规模的约70%。

瑞士央行数据显示，其外汇储备中将近45%为欧元，低于欧元危机最严重时的57%，当时瑞士央行大举干预以守卫汇率上限。

Swissquote的Rosenstreich称，若汇率上限承压加剧，央行储备中的欧元比重可能回升到以前的水准。

“中期来看，随着欧洲央行放宽政策以及资本从表现欠佳的欧元区资产流向此间市场，瑞郎/欧元的汇率上限可能重新受到压力，”他说。

欧洲央行不公布具体的欧元区债券持仓情况，不过其外汇投资中大约73%为公债。

欧元/瑞郎 周一触及三周高点1.2040，因原先押注瑞郎汇率上限受挑战而买进瑞郎的投资者出脱这些仓位。欧元后来回吐部分涨幅。(完)