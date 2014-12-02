新债招标：国开行三年增发债收益率3.7617%，五年3.8896%--业内人士

路透上海12月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.7617%，五年期则为3.8896%，投标倍数分别为2.34倍和2.25倍。

国开行另外两期七及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标。

银行间市场固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年最新收益率分别为3.7846%、3.8308%、3.9296%和3.9218%。

上述四期债分别为该行今年第25期 、27期 、28期 、和29期 的增发债。

具体发行条款如下：

第25、27、28、29增发债

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发行上限 3年:60亿元；5/10年:50亿元；7年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 12月8日

起息日 3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 12/3-12/8

上市日 12月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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