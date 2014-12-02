新债招标：国开行三年增发债收益率3.7617%，五年3.8896%--业内人士

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透上海12月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.7617%，五年期则为3.8896%，投标倍数分别为2.34倍和2.25倍。
国开行另外两期七及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标。
银行间市场固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年最新收益率分别为3.7846%、3.8308%、3.9296%和3.9218%。
上述四期债分别为该行今年第25期 、27期 、28期 、和29期 的增发债。
具体发行条款如下：
第25、27、28、29增发债
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发行上限 3年:60亿元；5/10年:50亿元；7年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 12月8日
起息日 3年：10月17日
5/7/10年：11月20日
分销期 12/3-12/8
上市日 12月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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