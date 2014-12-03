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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 09:45 BJT

中国数据：11月服务业PMI微升至53，新业务扩张强劲--汇丰

路透北京12月3日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI) 微幅升至53.0，上月为52.9.

Markit提供的新闻稿并显示，当月服务业新业务指数环比上升1.1个百分点至54.2，创2012年5月以来最高水准。

新业务扩张强劲，亦扶助就业指数连续15个月处在50上方的扩张区域；与此同时，收费价格指数11月亦重返50上方，并创下八个月高位。

与此形成对比的是，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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