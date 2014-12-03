中国数据：11月服务业PMI微升至53，新业务扩张强劲--汇丰

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京12月3日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI) 微幅升至53.0，上月为52.9.
Markit提供的新闻稿并显示，当月服务业新业务指数环比上升1.1个百分点至54.2，创2012年5月以来最高水准。
新业务扩张强劲，亦扶助就业指数连续15个月处在50上方的扩张区域；与此同时，收费价格指数11月亦重返50上方，并创下八个月高位。
与此形成对比的是，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。