韩国已公布经济指标--2014/12/2

中港金融：债券通料最快两个月内公布，并按“三先三后”分阶段推出--报载
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.9% @-p +0.5% @-r 12月3日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.0% +1.2% -- -- 工业生产(m/m) 10月 -1.6% @-p 持平 @-r -- -- 失业率 10月 3.5% @ 3.5% @ 12月9日 -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差56.1 p 顺差73.8 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。
* 美元兑日圆触及六周高位 * 美联储在政策声明中淡化首季经济成长疲弱的影响 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对首季经济增长疲弱不以为意，市场认为这为6月升息敞开大门。 美联储周三维持利率不变，并在之后发表的声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.84日圆。美元在亚洲盘初一度触及112.86日圆，为逾六周来最高水准。 “尽管声明稿中没有明确的6月升息讯息，但采取行动的大门已敞开，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在报告中表示。 欧元兑美元 小升0.1%报1.0892；周三下跌0.4%并脱离上周所及五个半月高位1.0951. 周三美元兑瑞郎、英镑和加元等