韩国已公布经济指标--2014/12/2

《全球汇市》美元坚挺，因美联储仍为6月升息敞开大门

* 美元兑日圆触及六周高位 * 美联储在政策声明中淡化首季经济成长疲弱的影响 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对首季经济增长疲弱不以为意，市场认为这为6月升息敞开大门。 美联储周三维持利率不变，并在之后发表的声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.84日圆。美元在亚洲盘初一度触及112.86日圆，为逾六周来最高水准。 “尽管声明稿中没有明确的6月升息讯息，但采取行动的大门已敞开，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在报告中表示。 欧元兑美元 小升0.1%报1.0892；周三下跌0.4%并脱离上周所及五个半月高位1.0951. 周三美元兑瑞郎、英镑和加元等