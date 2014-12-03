更新版 1-中国数据：汇丰11月服务业PMI仅有微弱改善，政策宽松基调不改

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 汇丰11月中国服务业PMI微弱改善
* 受新业务和就业等指数推动
* 经济下行压力不减
* 未来政策面料续放宽
路透北京12月3日 - 受新业务和就业等指数持续在扩张区域推动，汇丰11月中国服务业PMI微幅上升，在仅有微弱改善同时，制造业扩张动能持续放缓，意味着中国经济下行压力不减，未来数月财政和货币政策料进一步放松。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI) 微幅升至53.0，上月为52.9。
“新业务改善、未完成业务进一步收缩、就业温和扩张、以及价格压力依然温和，11月服务业出现非常微弱的改善。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。
他预计，中国近期降息有助于稳定短期需求，但经济下行压力依然存在，未来数月货币和财政政策料进一步放松。
Markit提供的新闻稿显示，11月服务业新业务指数环比上升1.1个百分点至54.2，创2012年5月以来最高水准；受访者表示，新产品推出和新的定价政策，是吸引到新业务的主要推动力。
新业务扩张强劲，亦扶助就业指数连续15个月处在50上方的扩张区域；同时，收费价格指数11月亦重返50上方，并创下八个月高位。
稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。
与此形成对比的是，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化，表明制造业扩张动能进一步放缓。
经济下行压力不减，促使政策宏观调控“精灌滴灌”扩内需。10月以来，国务院召开五次常务会议，每次都有稳投资或促消费的政策出台。与此同时，国务院还发布四个促进产业发展的意见，涉及内贸流通、体育消费、科技服务业和进口等领域。
而为了降低全社会融资成本，中国央行在不对称降息后，公开市场操作正回购利率亦进一步下调；而上周末存款保险制度征求意见稿的出台，也意味着利率市场化在加速推进。
“从年初回购利率封顶，到年中的回购利率下调，再到年底的存贷款利率下调，均预示降息周期已逐步展开。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。
他认为，产能过剩、PPI通缩下制造业仍将去杠杆，人口红利拐点下房地产及居民部门难以加杠杆，政府部门是加杠杆主力，但难以完全对冲，预计2015年中国GDP增速将降至7%。
中国银行昨日发布2015年中国经济金融展望报告预计，虽然中国经济正进入新常态、新增长动力正在孕育，但受制于动力切换、去产能压力较大、房地产调整等因素，预计明年中国经济成长率在7.2%左右；而政府很可能将2015年经济增长目标定在7%左右。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。