更新版 1-中国数据：汇丰11月服务业PMI仅有微弱改善，政策宽松基调不改

* 汇丰11月中国服务业PMI微弱改善

* 受新业务和就业等指数推动

* 经济下行压力不减

* 未来政策面料续放宽

路透北京12月3日 - 受新业务和就业等指数持续在扩张区域推动，汇丰11月中国服务业PMI微幅上升，在仅有微弱改善同时，制造业扩张动能持续放缓，意味着中国经济下行压力不减，未来数月财政和货币政策料进一步放松。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI) 微幅升至53.0，上月为52.9。

“新业务改善、未完成业务进一步收缩、就业温和扩张、以及价格压力依然温和，11月服务业出现非常微弱的改善。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。

他预计，中国近期降息有助于稳定短期需求，但经济下行压力依然存在，未来数月货币和财政政策料进一步放松。

Markit提供的新闻稿显示，11月服务业新业务指数环比上升1.1个百分点至54.2，创2012年5月以来最高水准；受访者表示，新产品推出和新的定价政策，是吸引到新业务的主要推动力。

新业务扩张强劲，亦扶助就业指数连续15个月处在50上方的扩张区域；同时，收费价格指数11月亦重返50上方，并创下八个月高位。

稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。

与此形成对比的是，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化，表明制造业扩张动能进一步放缓。

经济下行压力不减，促使政策宏观调控“精灌滴灌”扩内需。10月以来，国务院召开五次常务会议，每次都有稳投资或促消费的政策出台。与此同时，国务院还发布四个促进产业发展的意见，涉及内贸流通、体育消费、科技服务业和进口等领域。

而为了降低全社会融资成本，中国央行在不对称降息后，公开市场操作正回购利率亦进一步下调；而上周末存款保险制度征求意见稿的出台，也意味着利率市场化在加速推进。

“从年初回购利率封顶，到年中的回购利率下调，再到年底的存贷款利率下调，均预示降息周期已逐步展开。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

他认为，产能过剩、PPI通缩下制造业仍将去杠杆，人口红利拐点下房地产及居民部门难以加杠杆，政府部门是加杠杆主力，但难以完全对冲，预计2015年中国GDP增速将降至7%。