路透调查：欧洲央行在周四会议上不大可能宣布进一步举措--交易员

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透12月1日 - 路透调查访问的欧洲货币市场交易员认为，尽管通缩威胁增大，但欧洲央行在周四货币政策会议上可能不会宣布进一步的刺激举措。
油价和大宗商品价格暴跌加深了通缩忧虑，特别是欧元区，那里的通胀率在11月重新回到9月创下的五年低点。因此欧洲央行放宽货币政策的可能性更大了。不过17位受访交易员中无人预计央行会在2014年的最后一次会议上采取行动。
“今年不会(有行动)。欧洲央行将采取等待观望策略，”一位交易员说。
“他们(欧洲央行)将评估已经宣布的政策，并继续承诺在必要时采取进一步行动。不过，他们将在什么情况下认为有必要行动，这还不清楚。”
为推动通胀率回归2%，欧洲央行总裁德拉吉要求将央行的资产负债规模从目前的2万亿(兆)欧元提高至3万亿左右，向市场挹注资金的需求应会增大。
15位交易员中有11位表示，央行将能够在12-18个月的时间内完成资产负债规模达到3万亿欧元的目标。其余四位认为达不到。
欧洲央行正在为银行业提供长期低成本贷款，并买进担保债券(covered bond)和资产支持债券(asset-backed securities)。尽管德国反对，但央行可能从明年开始购买主权债券。
本次例行调查发现，预计央行在本周例行标售中将供应1,015亿欧元资金，规模小于本周将要到期的1,143亿欧元债券。
调查还显示，预计下周银行业将偿还50亿欧元的原有危机时期贷款，略低于本周偿还额58.6亿欧元。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选