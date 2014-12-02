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债券 | 2014年 12月 2日 星期二 11:15 BJT

路透调查：欧洲央行在周四会议上不大可能宣布进一步举措--交易员

路透12月1日 - 路透调查访问的欧洲货币市场交易员认为，尽管通缩威胁增大，但欧洲央行在周四货币政策会议上可能不会宣布进一步的刺激举措。

油价和大宗商品价格暴跌加深了通缩忧虑，特别是欧元区，那里的通胀率在11月重新回到9月创下的五年低点。因此欧洲央行放宽货币政策的可能性更大了。不过17位受访交易员中无人预计央行会在2014年的最后一次会议上采取行动。

“今年不会(有行动)。欧洲央行将采取等待观望策略，”一位交易员说。

“他们(欧洲央行)将评估已经宣布的政策，并继续承诺在必要时采取进一步行动。不过，他们将在什么情况下认为有必要行动，这还不清楚。”

为推动通胀率回归2%，欧洲央行总裁德拉吉要求将央行的资产负债规模从目前的2万亿(兆)欧元提高至3万亿左右，向市场挹注资金的需求应会增大。

15位交易员中有11位表示，央行将能够在12-18个月的时间内完成资产负债规模达到3万亿欧元的目标。其余四位认为达不到。

欧洲央行正在为银行业提供长期低成本贷款，并买进担保债券(covered bond)和资产支持债券(asset-backed securities)。尽管德国反对，但央行可能从明年开始购买主权债券。

本次例行调查发现，预计央行在本周例行标售中将供应1,015亿欧元资金，规模小于本周将要到期的1,143亿欧元债券。

调查还显示，预计下周银行业将偿还50亿欧元的原有危机时期贷款，略低于本周偿还额58.6亿欧元。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)
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