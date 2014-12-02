《路透晚报》--12月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国企改革顶层设计近完成，方案料以“1+N”形式公布

时近年末，中国全面深化改革重头戏之一的国资国企改革进程颇受关注。中国证券报周二引述权威人士称，目前在与国企改革有关的改革意见中，顶层设计方面有八个改革方案正在抓紧研究制定，此外还有34项具体措施，这些方案可能以“1+N”形式发布。

--中国房地产：不动产登记条例最快年内出台，明年有望全面推行

中国不动产登记又有新进展。中国证券报周二称，该登记条例征求意见已结束，最快可在年内出台。另外，此前在多地开展试点的登记工作，明年也有望全面推开。

--银行观点：2015年中国经济料增长7.2%，降息降准皆有可能--中行

中国银行周二发布2015年中国经济金融展望报告预计，虽然中国经济正进入新常态、新增长动力正在孕育，但受制于动力切换、去产能压力较大、房地产调整等因素，预计明年中国经济成长率在7.2%左右。

【金融】

--中国个股：安邦保险举牌民生银行5%股权，未来12个月内视情况增持

中国首家民营银行--民生银行周二公告称，安邦保险集团股份有限公司及其关联企业首次举牌，已持有民生银行5%股份。安邦未来12个月内将视情况决定何时增持及具体增持比例。

--中国反腐：证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，正接受组织调查

中国证监会网站周一稍晚刊登消息称，证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，目前正接受组织调查。

--标普：中国经济增速放缓将考验50大银行的弹性

标准普尔今日发布的报告称，随着中国经济增速放缓，未来两年内中国50大银行维持良好利润和适当资产质量的难度越来越大。但是对50大银行表现造成最大冲击的因素可能是中国房地产市场的急剧、持续下滑。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购续停阶段暂别可能性较大，逆回购重启需待时机

中国公开市场周二操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。

--中国货币市场：主要回购利率变动不大，公开市场零操作市场略失望

中国银行间市场周二隔夜和七天期质押式回购利率 CNRPPO=CFXS 变动不大，资金面较为宽松，不过相较于此前期待的逆回购出山，央行今日在公开市场维持零操作，令市场略感失望。

--中国债市动态：中长端金融债收益率领涨，主要受国开新债需求不佳带动

中国银行间债市周二早盘中长端金融债收益率领涨，涨幅近10bp(基点)。交易员表示，今日主要因一级国开行新债招标结果走高，带动二级市场收益率中长端涨幅明显，且前期债市已经累积一定跌幅，市场亦有调整需要。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.7617%，五年3.8896%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.7617%，五年期则为3.8896%，七年期和10年期固息增发债中标收益率则分别为为4.0227%和4.0616%。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.51%，情绪不佳料抑制需求

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，本次降息及央行公开市场正回购利率下行，对现券几乎未有明显提振。反倒是资金紧张及股市向好，压制机构情绪。明日新债收益率料跟随二级涨势，预测均值落在3.51%附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价小幅回升，供需略显均衡保持低位振荡

中国人民币兑美元周二早盘随中间价高开后，在上日所创两个月新低附近保持弱势振荡。盘面供需略显均衡，购汇需求较此前稍有降温，价格变化不多。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大幅收涨3.1%至逾40个月新高，流动性预期向好推升大盘

中国股市沪综指周二大幅收涨3.1%至逾40个月新高。分析师称，今天早盘股指表现略显疲弱，但午盘后大盘受金融板块大涨一路飙升，市场预期短期流动性将进一步宽松，极大提振投资者情绪。

--中国个股：碧水源拟定向增发筹近80亿元，有望成创业板再融资新记录

中国环保企业--北京碧水源科技有限公司周二公告称，拟向不超过五名投资者定向增发股票，募资至多78.86亿元人民币。若该计划成功实施，意味着碧水源将创下目前创业板最大规模再融资的新记录。

--中国企业：百货业未来12-18个月续面临困境，因内需不足及竞争加剧--惠誉

评级机构惠誉发表报告称，未来12-18个月中国百货业将持续面临挑战，这不仅由于中国经济增长的放缓和内需不足，百货店数目增加及其他零售方式的冒起亦加剧竞争。

--中国房地产：星浩资本星光耀基金三期结束募集，基金规模达37亿元