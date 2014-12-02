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亚洲 | 2014年 12月 2日 星期二 12:01 BJT

中国货币市场：主要回购利率变动不大，公开市场零操作市场略失望

路透上海12月2日 - 中国银行间市场周二隔夜和七天期质押式回购利率 变动不大，资金面较为宽松，不过相较于此前期待的逆回购出山，央行今日在公开市场维持零操作，令市场略感失望。

交易员并指出，资金近期或会倾向流入表现更靓丽的股票市场，且券商等机构目前普遍杠杆率偏高，叠加MLF（中期借贷便利）等到期压力，本月资金预期并不乐观，机构仍期盼央行能放水驰援，例如逆回购或者MLF续做。

“资金挺宽松的，但这个月估计蛮多钱都会到股票那去了，机构杠杆也比较高，预期会略紧。”上海一大型券商交易员称。

沪综指 周二早盘收报2,699.143点，较上日收盘涨0.71%，周一则以微跌终结了此前连续七日的涨幅。 国际投行--瑞银集团合资券商瑞银证券中国首席策略分析师陈李此前表示，因明年农历春节（2月19日）前流动性一直较为宽裕，本轮由资金推动的牛市行情将会继续，沪综指春节前有望上攻2,900点。

上述交易员并指出，央行公开市场继续零操作，对流动性格局未显影响，但与此前期待的逆回购出山相比，略令市场失望。

央行公开市场周二操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6332 2.6494 -1.62

七天 3.4087 3.3974 +1.13

14天 4.1382 4.0151 +12.31

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9600 5.0250 -6.50

七天 4.4250 5.2250 -80.00

14天 4.3600 4.4000 -4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.6800 +4.00

七天 3.4675 3.3500 +11.75

14天 4.1000 4.2000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.6430 2.6460 -0.30

七天 3.3890 3.3540 +3.50

三个月 4.1830 4.1751 +0.79

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 吴云凌)
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