《全球汇市》美元持坚，澳元受空头回补提振小幅走高

美元兑日圆 持稳在118.44日圆。周一在穆迪调降日本主权评等后，美元兑日圆触及七年高位119.15日圆。
评级机构标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平称，该机构怀疑日本政府能编制出一份足够详细的财政整顿计划，可以减轻外界对该国如何减少预算赤字和公共债务负担的担忧。 周二日圆对此反应冷淡。
欧元兑美元 持稳在1.2465美元，在欧洲央行周四会议前，投资者不愿对欧元过度热络。一些分析师预期欧央行总裁德拉吉可能会发表更为温和的评论。
为推动欧元区经济摆脱低迷，欧央行推出购买主权债的动能越发积聚，多数迹象显示会在3月作出决定。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2464 1.2469 -0.04 -9.32 1.3745
美元/日圆 118.47 118.39 +0.07 +12.51 105.30
欧元/日圆 147.66 147.62 +0.03 +2.02 144.73
美元/瑞郎 0.9652 0.9643 +0.09 +8.11 0.8928
英镑/美元 1.5726 1.5728 -0.01 -5.01 1.6556
美元/加元 1.1324 1.1328 -0.04 +6.63 1.0620
澳元/美元 0.8507 0.8489 +0.21 -4.56 0.8913
新西兰元/美元 0.7873 0.7864 +0.11 -4.06 0.8206
澳元/日圆 100.780 100.500 +0.28 +7.38 93.850
新西兰元/日圆 93.270 93.100 +0.18 +7.94 86.410
英镑/日圆 186.31 186.20 +0.06 +6.87 174.33
澳元/新西兰元 1.0801 1.0788 +0.12 -0.43 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王颖/张若琪/蔡美珍/戴素萍/李婷仪)