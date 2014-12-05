《台湾金融市场一周展望》选后两岸交流不停歇，为台股续热添柴火

* 两岸交流、大户条款松绑为台股增添柴火

* 汇市交投暂先观望非农但强势美元难扭转

* 台债紧随美债波动，殖利率暂看区间整理

记者 詹静宜

路透台北12月5日 - 虽然台湾执政党在此次地方选举惨遭滑铁卢，但选后两岸交流却不停歇，中国海协会会长陈德铭下周将率经贸交流团访台，此外，拖累台股多时的股市“大户条款”也有望松绑，皆将为下周台股缓步盘坚增添柴火，汇/债市则观望美国非农就业数据出炉。

凯基投顾总经理朱晏民指出，选前两岸因选举变数而暂缓交流行程，选后立即恢复双边会谈，或有政策利多释出将利于台股表现，但下周五进行两岸货贸协议技术谘商会议则因两岸服务贸易协议仍卡关立法院，恐怕只是短线利多题材。

他并称，选前台股因执政党选情欠佳而受累，选后则因不确定因素去除，加以大户条款有望松绑题材而急涨，略带点落后补涨意味，短线指数急涨后料稍事整理，但看好趋势仍是向上，明年第一季前指数可望挑战盘中前高9,593点。

〞大户条款对股市影响很大，不是只有涨个200点就可交代。〞他说。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄也表示，近期台股成交量开始放大，加上中小型股的表现活泼，均显示内资开始归队，若大户条款确定松绑，将有助多头维系人气不坠，唯短线须留意修法确认后的利多出尽。

元富投顾总经理刘坤鍚则指出，假设大户条款只是提高门槛至50亿台币，那台股到目前价位就已达满足点，因为市场较为关注是否完全废除大户条款，若完全废除，台股指数才会向上攀高至9,400点。

针对新内阁人事底定，他表示，财经首长大致没变，预估财金政策变化幅度较小，暂先观察新阁揆政策出台情形，台股指数短线料在9,100-9,300点间整理。

本次内阁改组由行政院副院长毛治国接任行政院长一职，接替因九合一地方选举败选而去职的前任阁揆江宜桦。 行政院副院长一职则由科技部张善政部长升任，周五新内阁人事底定。

**12月台股行情不看淡**

虽然立法院大户条款审查已延至12月15日，不过财政部可能将门槛放宽到50亿台币，带动投信看好12月台股行情。

保德信高成长基金经理人叶献文表示，受惠于大户条款松绑机会高的优势，台股市场近期表现活络，量能也有所回升，在选举不确定因素已全数反映完毕后，目前台股已开始启动2015年做梦行情，指数可望挑战前波高点。

“由于年底到明年第一季正值财报空窗期，台股相对将具表现空间。”富兰克林华美投信周书玄说。

富兰克林华美投信认为，从技术面观察，短、中期均线及价量格局均有利多方，台股短线仍有表现机会，在量能持续增温且人气、资金逐步回笼下，年底前挑战前波高点9,289点机率提高不少。

立法院财政委员会周四审查证券交易所得税的“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿，但因新内阁改组尚未底定而提前散会。

所谓〞大户条款〞，是指自明年1月1日起，只要一年售股金额达10亿台币以上者，可选择核实申报，或就超过10亿元部分的证交所得设算课税，设算申报税率为0.1%，未达10亿元者证所税为零。

**强势美元暂难扭转**

汇市方面，台币兑美元本周先行反应执政党选举结果不利的因素，外资略有汇出，不过随着台股走稳，外资的买盘回笼，外资资金缓慢流入，这也限制了台币的贬势。

汇银人士指出，美国周五将公布的非农就业数据，料对国际美元走势具一定影响。强势美元的趋势目前尚无法扭转，日圆料维持偏弱的格局，且带动着韩元及台币走弱。

〞台币最弱先看贬到31.3，但要再弱，日圆兑美元要再贬到123-125才行，〞一位外商银行交易人士表示。

也有交易人士说，从12月中旬到年底开始外资将陆续休假，预料行情可能逐渐走向清淡，但年底的作帐行情台币汇价一向偏弱作收，这可能促使台币再向弱方测试支撑。

此外，交易人士认为，疲软的油价让美国更没有通膨的问题，这可能促使美国联邦储备理事会在通膨无忧之下，延后升息的时点，对国际金融市场动向也具影响性。

他们预估下周台币汇价主要交易区间料在31.05-31.20。

油价仍承压，沙特阿拉伯周四大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市场份额的争夺，一周前沙特在石油输出国组织(OPEC)会议上拒绝支持减产。

**美非农表现左右台债后市**

债市方面，台湾指标10年公债103/13 自周一标售完后即随美债微幅向上波动，近日交投转趋安静，观望稍晚美国公布非农就业数据。

展望下周，交易员指出，随着美国经济持续复苏，市场普遍乐观预期美国非农就业数据表现，若结果明显超越预期，台债殖利率料在区间高位震荡，若明显低于市场预期，台债殖利率可望区间偏跌。

“美国稳健成长，新增20万个岗位很容易达到。” 一位外商银行台债交易员说。

路透调查显示，美国11月非农就业报告预计显示新增23万个岗位，失业率料持于5.8%不变。该数据将在1330GMT时公布。

证券业台债交易员表示，下周焦点转向18日召开的FOMC会议，预料此次利率决策不会出现重大变化，关注美联储是否拿掉“维持长时间低利率”的字眼，那将是一个重要讯号，表示六个月后即将启动升息循环，那台债殖利率可能随美债脱离低档区间。

另有证券交易员提及，下周美国公债标售筹码释出较多，但是否需求仍赶上供给仍是个变数，但银行交易员则认为，全球景气欠佳，资金仍会涌进美债，并不因此看淡美债下周走势。