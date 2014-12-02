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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--12月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    12月3日(三)    
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)          　　　　   第三季       +0.7%      +0.5%
                          (较上年同期)                              　　 +3.1%      +3.1%
              GDP最终消费                                           　　   --       +0.5%
　　0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                     第三季       +0.3%      +0.2%
                           (较上年同期)                                  +1.4%      +1.4%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)         11月        50.2       50.8
    0850  法国Markit服务业PMI                                 11月        48.8       48.8
              Markit综合PMI                                               48.4       48.4
    0855  德国Markit服务业PMI                                 11月        52.1       52.1
              Markit综合PMI                               11月终值         --        52.1
    0900  欧元区Markit服务业PMI                           11月终值        51.3       51.3
              　Markit综合PMI                                             51.4       51.4
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                            11月        56.5       56.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                              10月       +0.6%      -1.3%
                        (较上年同期)                                     +1.4%      +0.6%
    1200  美国抵押贷款市场指数                        11月28日当周         --       374.5
              再融资指数                                                   --     1,549.0
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                           11月    增加22.1   增加23.0
    1330  美国劳工成本                                第三季修正值        持平      +0.3%
              非农生产率环比年率                                         +2.4%      +2.0%
    1445  美国Markit综合PMI                               11月终值         --        56.1
              Markit服务业PMI                                              --        56.3
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                    11月        57.5       57.1
                                       企业活动指数                        --        60.0
                                       就业指数                            --        59.6
                                       新订单指数                          --        59.1
                                       价格指数                            --        52.1
    1500  加拿大央行利率决议                                  --          1.0%       1.0%
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)       　　　　   第三季修正值       --       +0.9%
                               (较上年同期)                      　　　　   --       +3.2%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                 　　　     前周          --     卖超451
          外资投资日本股票(亿日圆)                                　　　　  --   买超7,349
        
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
  
    12月2日(二)
    
    0030  澳洲建筑许可                                      10月        +11.4%       +5.0%     
    0030  澳洲民间住宅许可                                  10月         -0.2% 　　 　--       
    0030  澳洲经常帐(亿澳元)                              第三季       赤字125   赤字136.5    
    0330  澳洲央行利率决定                                  12月         2.50%       2.50%
    0130  日本加班工资                                      10月         +0.4%        --       
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                          11月         59.4         61.0      
 
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                          10月         -0.4%  　   -0.3%      
                      (较上年同期)                                   　  -1.3% 　    -1.3%      
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                        11月      　 1,720　　   1,665      
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                           11月      　663.4　　　　 --
    1500  美国建筑支出(较前月)                              10月     　　+1.1% 　    +0.6%
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                              11月     　3,631.0　　　  --     
    2230  澳洲AIG服务业指数                                 11月   　　　 43.8　      --       
 (完)
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