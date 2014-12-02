主要国家经济指标预测--12月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月3日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +0.7% +0.5%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
GDP最终消费 -- +0.5%
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.4%
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 11月 50.2 50.8
0850 法国Markit服务业PMI 11月 48.8 48.8
Markit综合PMI 48.4 48.4
0855 德国Markit服务业PMI 11月 52.1 52.1
Markit综合PMI 11月终值 -- 52.1
0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 51.3 51.3
Markit综合PMI 51.4 51.4
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 56.5 56.2
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.6% -1.3%
(较上年同期) +1.4% +0.6%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月28日当周 -- 374.5
再融资指数 -- 1,549.0
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加22.1 增加23.0
1330 美国劳工成本 第三季修正值 持平 +0.3%
非农生产率环比年率 +2.4% +2.0%
1445 美国Markit综合PMI 11月终值 -- 56.1
Markit服务业PMI -- 56.3
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 57.5 57.1
企业活动指数 -- 60.0
就业指数 -- 59.6
新订单指数 -- 59.1
价格指数 -- 52.1
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.2%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超451
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,349
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
12月2日(二)
0030 澳洲建筑许可 10月 +11.4% +5.0%
0030 澳洲民间住宅许可 10月 -0.2% --
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字125 赤字136.5
0330 澳洲央行利率决定 12月 2.50% 2.50%
0130 日本加班工资 10月 +0.4% --
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 59.4 61.0
1000 欧元区生产者物价(较前月) 10月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) -1.3% -1.3%
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,720 1,665
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 663.4 --
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +1.1% +0.6%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 3,631.0 --
2230 澳洲AIG服务业指数 11月 43.8 --
(完)