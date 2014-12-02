台湾债市：10年新债殖利率随美债低位反弹，但短线偏多气氛未散

* 10年债殖利率从一个月低位反弹
* 反应美债出现获利了结卖压
* 明日10年券103/13R料在1.58-1.60%
路透台北12月2日 - 台湾指标10年公债103/13R 发行前交易殖利率周二从逾一个月低位小幅反弹。交易员称，美债上日因获利了结卖压令殖利率反弹收扬，带动台债10年新券103/13R殖利率开高走高；但短线台债交投区间偏多气氛并未消散，致该券殖利率弹幅有限。
市场人士指出，美国周五公布非农就业报告前，台债交投料随美债趋于谨慎，且台债殖利率已处相对低档，短线略有趁着美债反弹调节既有部位，并未释出明显交投方向，短线料103/13R殖利率暂看在1.58-1.60%附近盘整。
〞美国非农公布前，或盘或弹的机率较大。〞一位证券台债交易员说。
当地一民营银行台债交易员表示，今日103/13R殖利率逢弹出现筹码换手量，稍有压抑值利率弹幅，目前终端买盘在1.60%附近进场意愿较高，推估短线美债若偏弱，103/13R交投料游走在1.60%附近；美债若偏强，交投则靠向1.57%低位。
此外，交易员指出，由于此前五年券103/15殖利率跌幅较深，且已近今年低点的1%，今日出现获利了结卖压，惟接手买盘略显缩手，令该券殖利率弹幅明显较大。
交易员预估，明天10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.58-1.60%；五年债103/15交投主区间则估在1.08-1.10%。
美国公债价格周一结束六日连涨，回吐早盘的涨幅走低，因投资者在周五公布关键就业数据前获利了结。指标10年期公债价格 尾盘下跌6/32，收益率报2.2165%，上周五尾盘报2.196%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 +2.60 1.0950 1.0850-1.0950 28.00
10 103/13R +1.10 1.5890 1.5800-1.5890 116.50
证券业台债交易员指出，因执政的国民党在地方选举惨败，仍须持续关注选后台股表现，尽管选后首日台股跌幅明显低于预期，但后续若跌幅扩大仍将有利于延续台债区间偏多的氛围。
台湾股市在选后连两日收跌，周二跌幅扩大至近1%，指数逼近9,000点关卡，跟东北亚股市的上涨走势背道而驰。分析师指出，美国苹果 遭遇重大卖压下跌，拖累台股中的重量级供应链厂商表现黯然失色，纷纷走跌。
本周全球重要经济事件与数据包括：
12/2(二)：欧元区10月生产者物价、美国国内汽车销售年率、美国联邦储备理事会(FED)副主席费舍尔发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、澳洲央行利率决定；
12/3(三)：汇丰中国服务业PMI、韩国国内生产总值(GDP)、欧元区10月零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书、英国财政大臣欧思邦发表秋季报告、英国央行货币政策委员会会议(至4日)、加拿大央行利率决定；
12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表谈话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定、日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖演说；
12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第三季GDP修正值、美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。
30 103/16 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13R 1.5890
5 103/15 1.0950
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)