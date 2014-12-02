重发-《路透晚报》--12月2日日间新闻摘要（国际版）

(重发以去掉文中一些多余代码)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行维持利率不变，第三季经济料稳健

澳洲央行维持利率不变，符合市场预期。澳洲第三季出口量继续扩大，即便商品价格下跌减少了出口收入。净出口为第三季的国内生产总值(GDP)增长贡献了0.8个百分点，增强了整体经济增长保持稳健的预期。澳洲将在周三公布第三季GDP数据，分析师预计较前季增长0.7%，较上年同期增长3.1%。

--印度央行维持利率不变，可能在2015年初降息

印度央行一如广泛预期在周二的政策会议上维持利率不变，但表示有可能在明年初降息，这取决于通胀是否进一步放缓以及财政状况。下次政策评估的时间在明年2月初，多数分析师原本已预估央行届时可能降息，或者是等到4月。

--专访：标普质疑日本政府能否制定出详细的财政整顿计划

标准普尔怀疑日本首相安倍晋三能否修复该国困顿的财政状况；而周一，也就是距日本大选不到两周的时候，穆迪下调了日本主权债信评级。标准普尔主权评级主管小川隆平对路透表示，安倍将加税计划推迟18个月，短期而言可能对经济有利，但无法保证消费税一定上调，因为选举后政治形势可能发生变化。小川隆平称，即便不推迟加税，政府在整治低增长、人口萎缩和福利支出上升等结构性问题上，做得也还不够多。这些问题使其难以降低债务。

--独家：美国10月页岩油开采许可减少，页岩热或在退烧

最新数据表明，页岩大国美国的开采步伐终于像外界期待的那样慢了下来。据行业数据公司DrillingInfo向路透提供的独家信息，美国12大页岩区10月的新井开采许可减少了15%。这成为首个显示开采热潮降温的迹象，而去年11月以来的开采许可数量曾出现倍增。

--韩国11月通胀率降至九个月低位，加大降息压力

韩国11月通胀率降至九个月低位，因能源价格疲软且消费者信心受抑。这加重了通缩担忧并巩固未来几个月当局出台额外货币宽松举措的预期。11月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，为今年2月以来最低升幅，低于10月的上升1.2%，亦低于路透调查预估的上升1.2%。

--大连万达地产获香港联交所批准高达60亿美元IPO计划--消息

消息人士透露，大连万达商业地产获得香港联交所批准其首度公开上市(IPO)计划，本项IPO规模最高可能达60亿美元。大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商。该公司计划将IPO募得资金为中国的10个项目融资。本案将是亚洲地区(除日本外)四年内最大规模的IPO。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于七年高位，央行买盘揣测抵消评级下调影响

日经指数周二收涨至七年高点，投资者揣测日本央行在买入股票，他们未受穆迪下调日本评级的影响。日经指数上涨0.4%，收报17,663.22点，Denso等出口类股涨幅居前。东证股价指数和JPX-日经400指数也上涨0.4%。

--中国股市：沪综指大幅收涨3.1%至逾40个月新高，流动性预期向好推升大盘

沪综指收涨3.1%至逾40个月新高。分析师称，今天早盘股指表现略显疲弱，但午盘后大盘受金融板块大涨一路飙升，市场预期短期流动性将进一步宽松，极大提振投资者情绪。

沪综指收报2,763.55点，涨83.39点或3.11%，创近15个月最大单日涨幅，此前最大单日涨幅为2013年9月9日3.39%；上证A股今日成交3,969亿元人民币，上日为4,007亿。

沪深300指数收报2,923.94点，涨3.69%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,940.6点，涨4.75%，成交1,809,774手。

--香港股市：收高逾1%，受中国大陆股市劲扬提振

香港股市收高，受大陆股指大幅上扬支撑。恒生指数涨1.2%，报23,654.30点。恒生国企指数涨2.8%，报11,125.79点。

--汇市：美元持坚，澳元受空头回补提振小幅走高

美元小涨，而澳元和加元等大宗商品出口国货币守在近期低点上方，上日全球大宗商品价格反弹。澳元也因澳洲央行坚持利率稳定的展望而寻获支撑。之前一些交易员预期澳洲央行的政策评估会较为温和。0830GMT，澳元兑美元缩减涨幅至微涨0.01%至0.8490，脱离周一所及四年低点0.8417。美元/日圆涨0.42%至118.89，欧元/美元跌0.21%至1.2443。美元指数涨0.30%至88.208。

--油市：布兰特原油回跌至接近每桶72美元，回吐上日部分涨幅

布兰特原油跌至接近每桶72美元，周一的部分涨幅失守。周一为油价连续六个交易日来首次上扬。0824GMT，布兰特原油期货跌0.38美元，至每桶72.16美元，周一上涨3.4%。美国原油期货跌0.56美元，至每桶68.44美元。

--金市：金价隔夜反弹后下跌，但仍守在1,200美元之上

黄金下跌，因市场担忧美元走强以及油市震荡可能破坏黄金在隔夜市场的涨幅。黄金在隔夜市场大幅弹离四年半低位。0804GMT，现货金跌至每盎司1,205.40美元。周一曾跳涨近4%，为2013年9月以来最大单日涨幅。美国期金周二跌1%，期银亦回吐昨日的部分涨幅。铂金与钯金亦走低，周一走势波动。

--金属期市：伦敦期铜下滑，油价趋稳助铜价保持在四年半低位之上

伦敦期铜下滑，但守在前日触及的四年半低位上方，因油价持稳以及一些买家受到大宗商品价格走低的吸引给予支撑。0804GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.61%，至每吨6,409.75美元，回吐上日1.5%的涨幅。上日期铜价格一度跌至每吨6,230.75美元，创四年半新低。

上海期交所主力2月期铜合约回吐逾2%的涨幅，报在每吨445,400元人民币，日内仍上涨1.7%。