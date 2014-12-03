香港数据：11月PMI略回升至48.8，跌幅纵放缓惟仍是三年最差--汇丰

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港12月3日 - 以下为汇丰香港11月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月
48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2
--汇丰香港11月PMI回升至48.8，连续第四个月低于盛衰分界线，虽然跌幅放缓，但仍是三年来最差，多家受访企业指出低迷市场气氛与持续的示威活动有关。
--产出及新业务量跌幅放慢，但来自内地的新业务量显着下滑，速度是2009年3月以来最快。
--新订单减少令企业在月内清理手头上的未完成订单，积压订单减幅加快，速度是2013年8月以来最快。
--11月私营企业职位继续下跌，职位流失率温和，与10月的情况相若。
--继季节性因素调整，月内整体投入成本进一步攀升，但幅度与10月相若，上升原因是采购价格和员工开支均见上涨。
--私营企业库存量此前连降两个月后，于11月回升，但积压率整体温和。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港经济依然疲弱，尽管11月的收缩速度有所减缓，但有更多的证据显示由于经济活动收缩削弱定价能力，令企业边际利润受压。来自中国大陆的需求下滑，将继续对经济增长带来下行风险。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。