香港数据：11月PMI略回升至48.8，跌幅纵放缓惟仍是三年最差--汇丰

路透香港12月3日 - 以下为汇丰香港11月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月

48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2

--汇丰香港11月PMI回升至48.8，连续第四个月低于盛衰分界线，虽然跌幅放缓，但仍是三年来最差，多家受访企业指出低迷市场气氛与持续的示威活动有关。

--产出及新业务量跌幅放慢，但来自内地的新业务量显着下滑，速度是2009年3月以来最快。

--新订单减少令企业在月内清理手头上的未完成订单，积压订单减幅加快，速度是2013年8月以来最快。

--11月私营企业职位继续下跌，职位流失率温和，与10月的情况相若。

--继季节性因素调整，月内整体投入成本进一步攀升，但幅度与10月相若，上升原因是采购价格和员工开支均见上涨。

--私营企业库存量此前连降两个月后，于11月回升，但积压率整体温和。