路透伦敦12月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：尽管创下新高119.03，但迄今未能在119上方站稳脚跟，因此可能回撤。120目标仍有望达成，但上行走势越发过度，而且在120以上，还有来自1990年4月高点160.30的趋势线阻力位122.90。回撤可能性犹存，但在117.30有支撑的情况下，此处仍建议逢低吸纳。
欧元/美元：上周未能升逾10月高点1.2887的趋势线阻力位1.2530，因此焦点仍关注下行，近期低位在1.2355。在这些低位上方的情况下，有可能升向1.2600。需要跌破1.2350，才会下看1.2040水平。
欧元/英镑：0.7900支撑位有效情况下，仍有可能回升向200日均线切入点0.8045，以及来自9月高位的趋势线阻力位0.8030。目前暂时陷入区间波动，但仍有可能再度走低，向0.7870水平回落。
英镑/美元：迄今再次成功守在1.5590上方，弹离支撑位。上个月低位仍为关键支撑，若跌破可能滑向1.5210，即2009年1月低位1.3500以来的趋势线支撑位。昨日反弹突破1.5700已企稳，可能再度升向上周高点1.5830，并且一路向上测试1.5900。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2439 1.2469 -0.24 -9.50 1.3745
美元/日圆 118.89 118.39 +0.42 +12.91 105.30
欧元/日圆 147.89 147.60 +0.20 +2.25 144.63
美元/瑞郎 0.9675 0.9643 +0.33 +8.37 0.8928
英镑/美元 1.5701 1.5728 -0.17 -5.16 1.6556
美元/加元 1.1345 1.1328 +0.15 +6.83 1.0620
澳元/美元 0.8488 0.8489 -0.01 -4.77 0.8913
新西兰元/美元 0.7841 0.7864 -0.29 -4.45 0.8206
欧元/瑞郎 1.2037 1.2028 +0.07 -1.91 1.2271
欧元/英镑 0.7921 0.7925 -0.05 -4.53 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2593 9.2747 -0.17 +4.66 8.8474
美元/挪威克朗 6.9779 6.9351 +0.62 +15.03 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 于春红)