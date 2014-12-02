《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续升，因一级疲弱及股市火爆施压

* 债市收益率及IRS均继续走升，涨幅较上日扩大

* 主要因早间一级国开新债需求不佳带动

* 午后股市大涨，股债跷跷板效应亦波及市场情绪

* 主要回购利率变动不大，但本月资金预期并不乐观

路透上海12月2日 - 中国银行间现券市场周二长端金融债收益率领涨，IRS同步走升；同时央行公开市场未如部分机构预期重启逆回购，令国债期货亦大跌。交易员表示，早间国开新债需求疲弱，带动二级收益率涨幅较上日扩大；而午后在股市大涨的背景下，股债跷跷板效应亦波及市场情绪。

交易员并指出，前期市场累计一定获利盘，且机构多对年底资金预期情绪谨慎，致债市短期继续做多动力暂缓，但在经济下行压力不减及央行宽松基调下，现券向暖趋势仍存。

“金融债(收益率)平均比昨天估值高了5-8BP，”上海一银行交易员称，早上债市就在一级市场影响下情绪走弱，午后股市大涨，债市感觉也受到一定关联。

他并指出，相较之下，IRS下午涨幅更甚，1年期repo基准的互换品种目前在2.95%左右，和昨天估值比上了7个点左右，主要还是对年底资金面存在担忧，机构多认为资金利率不可能持续低位。

中国股市沪综指周二大幅收涨3.1%至逾40个月新高。分析师称，今天早盘股指表现略显疲弱，但午盘后大盘受金融板块大涨一路飙升，市场预期短期流动性将进一步宽松，极大提振投资者情绪。

国家开发银行 上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.7617%，五年期则为3.8896%，七年和10年分别为4.0227%、4.0616%；四期债投标倍数分别为2.34倍、2.25倍、3.09倍和3.09倍。

华中一券商交易员表示，年底临近，市场获利盘情绪本来就比较重，再加上资金面比较紧一点，且年末流动性疑虑也尚未消除。

“市场期待的逆回购没出现，国债期货一开盘就砸一坑下去了,”他称，此前降息的时候很明显，收益率已经一步到位，现在就等着降准等进一步宽松政策的兑现，不过年底(市场)调调是好事，明年也能轻松些。

国债期货主力合约TF1503 收报97.318元，较上日结算价跌0.434元，或0.44%。

剩余期限约9.73年的固息国开债140222券最新成交收益率 在4.01%，上日尾盘为3.92%。

**主要回购利率变动不大**

银行间市场周二隔夜和七天期质押式回购利率 变动不大，资金面较为宽松，不过相较于此前期待的逆回购出山，央行今日在公开市场维持零操作，令市场略感失望。

交易员并指出，资金近期或会倾向流入表现更靓丽的股票市场，且券商等机构目前普遍杠杆率偏高，叠加MLF（中期借贷便利）等到期压力，本月资金预期并不乐观，机构仍期盼央行能放水驰援，例如逆回购或者MLF续做。

“资金挺宽松的，但这个月估计蛮多钱都会到股票那去了，机构杠杆也比较高，预期会略紧。”上海一大型券商交易员称。

上述交易员并指出，央行公开市场继续零操作，对流动性格局未显影响，但与此前期待的逆回购出山相比，略令市场失望。

央行公开市场周二操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,921.31亿元，上日为9,790.27亿元；其中，隔夜品种成交7,974.59亿元，上日为7,358.17亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6431 2.6494 -0.63 7,974.59

七天 3.4244 3.3974 +2.70 1520.41

14天 4.2291 4.0151 +21.40 296.69

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9900 5.0250 -403.50 34.79

七天 3.5500 5.2250 -167.50 3.10

14天 4.2300 4.4000 -17.00 0.20

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.6800 +4.00 --

七天 3.4675 3.3500 +11.75 --

14天 4.1000 4.2000 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6430 2.6460 -0.30 --

七天 3.3890 3.3540 +3.50 --

三个月 4.1830 4.1751 +0.79 --

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