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债券 | 2014年 12月 2日 星期二 17:00 BJT

欧元债市：公债收益率上扬，欧洲央行会议之前审慎气氛升高

决策者预计希望能从容评估购买担保债券及资产支持证券(ABS)的效果，以及12月11日银行业对欧洲央行新贷款的申请情况。

路透调查周一显示，大家都预计本周会议上不会采取行动。

德国10年期公债收益率 升3个基点至0.75%，周一曾降至历史低位0.69%。

评级较低的欧元区债券收益率也从历史低位反弹，大多升高1-2个基点。西班牙10年期公债收益率 持平在1.84%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 张涛)
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