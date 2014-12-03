台湾货币市场：12月3日及下提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾货币市场周三和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,293.0亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,941.7亿台币： 12/04 2,257.80亿台币 12/05 265.00亿台币 12/08 5,853.80亿台币 12/09 1,902.00亿台币 12/10 638.00亿台币 12/11 6,999.80亿台币 12/12 2,818.50亿台币 12/15 454.50亿台币 12/16 4,247.10亿台币 12/17 2,743.50亿台币 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 *12/30 2,518.70亿台币 12/31 7.00亿台币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/04：财政部增额发行10年期103甲13期公债，金额300亿台币，1日标售。 --12/08：央行发行1,200亿台币一年期定存单，5日标售。 --12/09：招商银行 香港分行发行10亿人民币宝岛债。 --12/15：央行发行200亿台币两年期定存单，12日标售。 --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。