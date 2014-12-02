《全球汇市》美元持坚，大宗商品相关货币承压

路透调查显示，分析师预估美国11月失业率为5.8%，持平上月，新增23万个就业岗位。平均薪资料回升。
大宗商品出口国货币跌向近期低点，因全球大宗商品价格周一反弹涨势消退；但澳元获得一些支撑，因澳洲央行政策会议声明并未出现鸽派评论。
澳洲央行一如预期维持政策不变，称利率维持一段时间稳定较为保险。
澳元/美元 之后收敛涨幅，朝周一触及的四年低点0.8417美元回落。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2440 1.2469 -0.23 -9.49 1.3745
美元/日圆 118.78 118.39 +0.33 +12.80 105.30
欧元/日圆 147.79 147.60 +0.13 +2.18 144.63
美元/瑞郎 0.9674 0.9643 +0.32 +8.36 0.8928
英镑/美元 1.5721 1.5728 -0.04 -5.04 1.6556
美元/加元 1.1333 1.1328 +0.04 +6.71 1.0620
澳元/美元 0.8492 0.8489 +0.04 -4.72 0.8913
新西兰元/美元 0.7849 0.7864 -0.19 -4.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2036 1.2028 +0.07 -1.92 1.2271
欧元/英镑 0.7912 0.7925 -0.16 -4.64 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2498 9.2747 -0.27 +4.55 8.8474
美元/挪威克朗 6.9651 6.9351 +0.43 +14.82 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 田建华/朱晓军/蔡美珍/高琦/张明钧)