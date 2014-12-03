中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海12月3日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。
在中国央行11月22日起不对称降息后，央行公开市场仅在上周二进行了一次50亿元人民币的14天期正回购操作，利率下跌20个基点(bp)至3.20%。上周四和本周二则均未进行任何操作。
据路透统计，本周公开市场共有300亿元资金到期，全部为正回购。其中周二到期200亿元，周四到期100亿元。另外，周四财政部还将进行600亿元的国库现金定存招标，向市场提供等额流动性。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。
另外央行三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。