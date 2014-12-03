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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 17:03 BJT

台湾债市：103/13R期10年公债中，证券业卖超19亿台币

路透台北12月3日 - 台湾柜台买卖中心周三公
布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13RA031
13R=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13R期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     23.50      9.50       +14.00
     票券业      6.50      1.50        +5.00
     证券业      3.00     22.00       -19.00
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