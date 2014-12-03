版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--12月3日至2月26日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    
  12月1日当周
    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
    12/5      1610       外汇存底    11月底        --          4,214.76亿美元
    12/5      0830   消费者物价指      11月        --                  +1.07%
                          数(CPI)                      
    * 12月8日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
    12/8      1600           出口      11月        --                   +0.7%
                                                       
    * 12月15日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
  *12/18        --       重贴现率    第四季        --                 +1.875%
    * 12月22日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
    12/22      0830     季调失业率      11月       --                   3.87%
                                                       
    12/22      1600       外销订单      11月       --                  +13.4%
    12/23      1600       工业生产      11月       --                  +8.97%
                                                       
    12/25      1610       M2年增率      11月       --                  +4.98%
                                                       
    * 2月23日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
     2/26      1610         经常帐    第四季       --         顺差158.0亿美元
    
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      --        --     经济成长率    第四季       --          +3.63%(统计值)
                                                      
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐