重温稿-台湾货币市场：月初宽松拆款利率稳中趋跌，但跨年资金取得不易

* 月初资金宽裕，拆款利率稳中趋跌

* 跨年资金取得不易，短票利率以静制动

* 投信到期续做，RP利率持稳

记者 董永年

路透台北12月2日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌。资金调度人士表示，月初市况宽松，一周拆款利率高位略见下滑；但银行碍于资本适足率(BIS)计算限制，能拆出跨年资金者极少。

调度人士指出，今日拆出供给丰沛，要取得资金相当容易，不过整体分配略有不均。

“中旬以后才会考虑(提供跨年资金)，要看放款数据。”一位民营银行交易员说。

另一票券商资金调度人士称，由于资金宽裕，月内拆款利率偏低。但要在市场找跨年资金相当不容易，必须等到本月中之后，才会陆续有银行愿意提供。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日在0.388%；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.445%，上日为0.380-0.490%；两周拆款利率在0.388-0.440%，上日未成交。

**票量稀少**

短票市场方面，票券商指出，今日票量稀少，销售以跨年为主，但银行端的需求仍低。

他们表示，多数银行表示要等到中旬，也就是央行18日开完理监事会议之后，才会决定跨年的额度。此前需求多以月内为主。

“我们是能跨尽量跨，但银行都还在考虑。”一位票券商资金调度人士说。

不过也有票券商表示，寿险、投信、法人以及银行对跨年短票的需求还不错，若是以银行为对象的自保票，刚好跨过元旦的承做利率可到0.63%，50-60天的利率则在0.65-0.66%。

今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，主要成交在0.60-0.615%，少数在0.62-0.63%。跨年短票利率主要在0.65-0.68%，大区间在0.65-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.622%，前日在0.612%。60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.656%，前日在0.634%。

台湾央行周二公布，共发行2,552.7亿台币存单，与今日存单到期金额2,552.4亿台币相较，存单发行余额增0.3亿。

本周央行存单到期总额为9,773.2亿台币，余日落点为周三2,293亿、周四2,257.8亿、周五265亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为626亿台币，累积超额准备为6,289亿台币、加计前期1%的超额准备为6,995亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二持平低位。资金交易人士称，月初整体资金情势偏松，大部分投信端皆有到期续作的需求，RP利率仍旧持稳在既有区间。

市场调度人士指出，本周交割因子较上周明显减少，加以月底因素消除，资金态势略显宽裕，仅有少数投信因定期存款配置需求而稍有走钱，预期月中以前资金调度大致平稳，月中过后再留意年底资金紧缩效应。

〞10点过后，市场就有多钱进来。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商资调人士提及，今日大多数既有投信客户皆到期续作年内的RP，仅有极少数投信客户未续作，并未对资金调度造成任何影响，RP利率仍旧持平现有水准。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

周二有中油公司债还本付息51.2亿台币。