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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 00:36 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为3.75

路透华盛顿12月2日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.000 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997583 高值得标比率 47.30% 投标倍数 3.75 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 50,000,068,800 总投标 187,441,913,800 竞争性投标得标 49,732,854,000 非竞争性投标得标 267,214,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/04 到期日 2015/01/02 CUSIP码 912796EM7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红；审校 李军)
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