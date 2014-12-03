更正-国际油市：只有俄罗斯等国加入限产，沙特才考虑减产--前情报主管

(更正：因英文原文有误，标题改为“前情报主管”，非“沙特官员”)

路透伦敦12月2日 - 沙特阿拉伯前情报部门主管--Turki bin Faisal亲王周二表示，只有非石油输出国组织(OPEC)成员国俄罗斯等其他国家加入限产行列，沙特才会考虑减产。

“目前沙特不会放弃市场份额，因为我们减产，就会使俄罗斯、尼日利亚和伊朗等其他出产国向沙特的客户出售石油，”Turki亲王在访问伦敦时表示。

“在对产出份额进行合理有效监督的情况下--如果他们就此达成一致，有人可以明确地表示这些国家不会私下出售石油--或许那时我会认为沙特和其他产油国愿意减产，”他说。

“但我们之前尝试过，不幸的是其他国家从中获益，”Turki亲王补充称。

6月以来油价持续下跌，周一触及2009年10月以来低点，因北美新增轻质原油供应超过需求，并且需求已然因中国和欧洲经济增长放缓而下降。

Turki亲王称，沙特近几年已积累了充分的财力储备，即便油价下跌，也能满足资金需求。

“我认为接下来的几年沙特不会面临危机，”他说。(完)