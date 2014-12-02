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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 07:10 BJT

美国利率：联储调升逆回购利率后，联邦基金利率触及去年4月来高位

路透纽约12月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)数据显示，当美联储在测试计划中调升利率后，一项关键的美国银行间隔夜拆借利率升至2013年4月以来最高。这项测试计划旨在美联储决定收紧政策后，让市场利率能够达到政策利率目标。

有效或平均联邦基金利率周一从上周五的0.08%升至0.13%。该利率衡量银行间相互借入超额准备金的成本。

美联储数据显示，该联邦基金利率周一在0.05-0.3125%之间波动。

美联储周一上调了向华尔街交易商、货币市场共同基金和抵押贷款融资机构借入公债所支付的利率，即逆回购利率至0.10%。上周五该利率报0.07%。

逆回购的目的在于从银行系统抽出流动性，以令联邦基金利率保持在央行设定的目标水准。

美联储在2008年12月将联邦基金利率目标定为0-0.25%。(完)
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