金砖国家：12月2日股汇市收盘纵览

路透12月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.06%，收报984.49点。
中国股市：沪综指大幅收涨3.1%至逾40个月新高，流动性预期向好推升大盘
香港股市：收高逾1%，受中国大陆股市劲扬提振
中国汇市：人民币受中间价牵引小幅收升，购汇热度略降供需偏向均衡
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低1.27%，报51,612.47点。
拉美汇市：拉美货币兑美元全面走软，投资人关注商品价格下滑及美升息前景
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南非股市：自前日大幅跌势中反弹，受矿业股涨势带动，因本币兰特走软令矿企受益。指标Top-40绩优股指数 收高1.71%，报43,973点；综合指数 涨1.5%，至49,591点。
南非汇市：兰特兑美元下挫逾1%，金属价格下滑拖累商品货币遭抛售
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印度股市：连续第二天下跌，软件类股因卢比走强而下滑，投资者在央行维持利率不变后进行获利了结。指标BSE股指 收低0.4%，报28,444.01点；NSE指数 收低0.36%，报8,524.70点。
印度汇市：卢比上涨，此前印度央行维持利率不变，但暗示将在明年初期放宽货币政策，激起对经济增长将提速的乐观情绪。印度卢比兑美元 收报61.88/89，上日收盘价为62.02/03。周一盘中触及低点62.25，为2月20日以来最低位。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低3.43%，报925.430点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.21%，报504.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌5.13%，报53.85卢布；卢布兑欧元 跌4.3%，报66.65卢布。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)