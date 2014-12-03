欧洲经济指标预测--12月3日-12月10日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月1日当周 12月3日(三) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 11月 50.2 50.8 0850 法国Markit服务业PMI 11月 48.8 48.8 Markit综合PMI 48.4 48.4 0855 德国Markit服务业PMI 11月 52.1 52.1 Markit综合PMI 11月终值 -- 52.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 51.3 51.3 Markit综合PMI 51.4 51.4 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 56.5 56.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.6% -1.3% (较上年同期) +1.4% +0.6% 12月4日-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 11月 +0.3% -0.4% 截至11月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.8% 12月4日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.2% 1200 英国央行利率决定 12月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 12月5日(五) 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.5% +0.8% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 12月8日当周 12月8日(一) 0700 德国工业生产(较前月) 10月 持平 +1.4% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负13.5 负11.9 12月9日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -0.5% 持平 0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 -- 3.1% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0700 德国出口(较前月)，经季节调整 10月 -- +5.5% 进口(较前月)，经季节调整 -- +5.4% 贸易收支(亿欧元)，经季节调整 -- 顺差185 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 10月 -- 赤字805 0745 法国贸易收支(亿欧元)，经季节调整 10月 -- 逆差47 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 368 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.9% 12月10日(三) 0630 法国非农业就业岗位 第三季修正值 -- -0.2% 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- 持平 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差40.48 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.21 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。