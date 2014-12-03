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市场报道 | 2014年 12月 3日 星期三 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--12月3日-12月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   

    12月1日当周
    
    12月3日(三)
    0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季        +0.3%      +0.2%
                           (较上年同期)                              +1.4%      +1.4%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  11月           50.2       50.8
    0850  法国Markit服务业PMI                          11月           48.8       48.8
              Markit综合PMI                                           48.4       48.4
    0855  德国Markit服务业PMI                          11月           52.1       52.1
              Markit综合PMI                            11月终值        --        52.1
    0900  欧元区Markit服务业PMI                        11月终值       51.3       51.3
              　Markit综合PMI                                         51.4       51.4
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月           56.5       56.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       10月          +0.6%      -1.3%
                        (较上年同期)                                 +1.4%      +0.6%

    12月4日-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  11月          +0.3%      -0.4%
                     截至11月三个月房价(较上年同期)                  +8.0%      +8.8%
        
    12月4日(四)
    0630  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第三季          --       10.2%
    1200  英国央行利率决定                             12月           0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                               3,750      3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                           12月          0.05%      0.05%
                  存款利率                                          负0.2%     负0.2%
    
    12月5日(五)
    0700  德国工业订单(较前月)                         10月          +0.5%      +0.8%
    1000  欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季修正值     +0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                        +0.8%      +0.8% 
    
    12月8日当周
    
    12月8日(一)
    0700  德国工业生产(较前月)                         10月           持平      +1.4%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月            --        持平
                                (较上年同期)                           --        持平
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     10月            --       +0.3%
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                   12月         负13.5     负11.9
    
    12月9日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      11月          -0.5%       持平
    0645  瑞士未经季节调整失业率                       11月             --       3.1%
              经季节调整失业率                                          --       3.2%
    0700  德国出口(较前月)，经季节调整                 10月             --      +5.5%
              进口(较前月)，经季节调整                                  --      +5.4%
              贸易收支(亿欧元)，经季节调整                              --    顺差185
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     10月             --    赤字805
    0745  法国贸易收支(亿欧元)，经季节调整             10月             --     逆差47
              进口(亿欧元)                                              --        415
              出口(亿欧元)                                              --        368
    0930  英国工业生产(较前月)                         10月             --      +0.6%
                     (较上年同期)                                       --      +1.5%
              制造业产出(较前月)                                        --      +0.4%
                        (较上年同期)                                    --      +2.9%
    
    12月10日(三)
    0630  法国非农业就业岗位                       第三季修正值         --      -0.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                         10月             --       持平
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             10月             --  逆差40.48
              全球商品贸易收支(亿英镑)                                  --  逆差98.21
     (完)
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