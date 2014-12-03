中国个股：申银万国吸收合并宏源证券即将实施，宏源下周三起停牌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 有望成中国券商业最大规模重组案例的申银万国吸收合并宏源证券 ，即将进入实施阶段。宏源证券周三公告称，公司股票将从下周三（10日）起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
公告指出，宏源证券在实施换股后转换成申银万国股份，才会在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
按重组方案，申银万国本次发行价格为4.86元人民币/股，宏源证券的换股价格为9.96元/股，即每股宏源证券A股股票可换得2.049股申银万国股票。据此估算，本次合并案的规模约396亿元。本次申银万国不再额外发行新股筹资。
受申万宏源重组消息及近期券商股整体持续暴涨，宏源证券目前股价较7月底消息刚公布之时已涨了逾一倍，周二该股收在19.15元。
本次合并完成后，申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，宏源证券终止上市并注销法人资格。按此前公布计划，申银万国总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。
同时，申银万国将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。