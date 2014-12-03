国际油市：OPEC 11月产量下滑，利比亚和安哥拉降幅最大

* 每日供应减少34万桶，利比亚和安哥拉降幅最大

* 沙特整体产量小幅减少，出口稳定

* 伊拉克出口增加，12月可望继续攀升

* OPEC日产量较3,000万桶的目标高出30万桶

路透伦敦12月2日 - 一项路透调查报告显示，石油输出国组织(OPEC)11月供应每日减少34万桶，因利比亚产量增长停滞不前，尽管沙特阿拉伯等其他重要成员国并未主动减产，说明他们希望守住市场份额。

该组织于11月27日再次决定不通过减产来支撑油价，与其调整产量令原油价格 维持在每桶100美元左右的政策背道而驰。此后油价继续下挫，周一更跌破每桶68美元达到2009年以来低点。

调查显示，OPEC成员国11月日均产量为3,030万桶，低于10月的3,064万桶。此次调查是路透基于船运数据以及从石油公司、OPEC和咨询公司消息人士那里得到的讯息而进行的。

OPEC在维也纳会议上维持每天3,000万桶的产量限额不变，不过其预估市场将供应过剩，呼吁伊朗等成员国减产。

然而实际供应量自9月达到每日3,084万桶的2012年11月以来高位后，已经连续两个月减少，因为利比亚国内冲突制约了生产的恢复，而且未来发展方向难以判断。

“利比亚的生产前景让人完全摸不着头绪，一切都取决于地缘政治形势的发展，”瑞典能源机构官员Sam Ciszuk表示。“OPEC发出了非常明确的信号，所以无论哪一国主动减产都是一件怪事。”

调查结果显示，利比亚日产量减少了15万桶。安哥拉也减少了14万桶，因为道达尔 旗下的Girassol油田进行维护。

沙特日产量估计减少了5万桶，由于国内发电厂的原油需求下降。不过关注该国生产的行业人士称，沙特的原油出口或炼厂加工能力几乎没有变动。

在增产的国家中，伊拉克增加幅度最大，该国南部石油终端的出口量上升。尼日利亚原油出口亦有增加。而随着伊拉克基尔库克的出口恢复，该国原油出口在12月料将进一步回升。

11月的产量水平预示将出现供过于求的状况，因OPEC预估2015年上半年市场对OPEC原油的需求量将降为每日2,845万桶。不过OPEC认为保有市场份额比支持价格更重要。