国际油市：美国原油价格上涨逾1%，因美国原油库存意外下降

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存大幅减少，因炼厂增产且进口骤降；汽油库存持平而馏分油库存上升。
API称，11月28日当周原油库存减少650万桶至3.73亿桶，分析师原先预估为增加130万桶。库欣原油库存下降61万桶。
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月的原油日供应量减少34万桶，因利比亚产量停止反弹；不过沙特阿拉伯等其他重要成员国并未主动减产，说明他们希望守住市场份额。
沙特前情报部门主管--Turki bin Faisal亲王周二表示，只有非OPEC成员国俄罗斯等其他国家加入限产行列，沙特才会考虑减产。
一名图表技术分析师称，如果经历一段时期的盘整后，几道小型支撑位被跌破，那么美国原油期货价格可能很快跌向每桶50美元。该分析师警告称，长达数月的跌势并未结束。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张若琪/白云)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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