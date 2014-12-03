国际油市：美国原油价格上涨逾1%，因美国原油库存意外下降

美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存大幅减少，因炼厂增产且进口骤降；汽油库存持平而馏分油库存上升。

API称，11月28日当周原油库存减少650万桶至3.73亿桶，分析师原先预估为增加130万桶。库欣原油库存下降61万桶。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月的原油日供应量减少34万桶，因利比亚产量停止反弹；不过沙特阿拉伯等其他重要成员国并未主动减产，说明他们希望守住市场份额。

沙特前情报部门主管--Turki bin Faisal亲王周二表示，只有非OPEC成员国俄罗斯等其他国家加入限产行列，沙特才会考虑减产。

一名图表技术分析师称，如果经历一段时期的盘整后，几道小型支撑位被跌破，那么美国原油期货价格可能很快跌向每桶50美元。该分析师警告称，长达数月的跌势并未结束。(完)