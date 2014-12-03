杰布·布什敦促美国共和党人发挥领导力，而非仅反对奥巴马

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月1日 - 可能角逐共和党总统候选人席位的杰布·布什周一称，共和党人应该利用在美国国会获得的多数优势通过法案，而不是仅仅反对总统奥巴马。
共和党人上个月压倒民主党人获得参议院多数，并扩大了众议院的多数优势。出口民调显示美国人对两党间的僵局感到厌倦。
“共和党人需要显示出他们不只是反对一些事情，他们也支持一些事情，”杰布·布什说道。杰布·布什现年61岁，曾担任两届佛罗里达州州长，正在考虑是否加入2016年共和党总统选举提名之战。
“我们需要显示我们能用成人的方式领导这个国家，”他在《华尔街日报》举行的一次会议上说道，指向Keystone XL输油管道和可能取消原油出口禁令等事情。
杰布·布什指出，奥巴马利用行政命令推行移民政策改革超越了他的权限，但共和党人应少关注总统做什么，多努力在国会为自己的提议建立共识。
他提出根据美国的经济需要接受移民的移民体系，而不是根据亲属关系；这和加拿大的移民体系类似。
杰布·布什表示，他将在短期内决定是否参加2016年的总统竞选，并称仍在考虑他的家庭所要做出的牺牲是否值得。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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