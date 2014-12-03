美国债市：投资人对美债的看法为近八个月来最为乐观--摩根大通

路透纽约12月2日 - 摩根大通证券周二公布的调查显示，投资人对美国公债的看法是近八个月来最为乐观，全球经济前景疲弱令投资人扩大押注公债收益率将更长维持在低位。

周一表示其持有的长期美债部位高于基准水平的作多投资者比例，从前一周的17%升高至22%。

投资人藉由持有更多的长期美债来延长存续期，或提高投资组合的敏感度，因预期收益率将下滑或长时间保持稳定。

如果收益率下滑，长期公债的价格上涨幅度会多过于短期公债，导致有更多的获利。

反之，当收益率上涨时，长期公债的损失也会高过于短期公债。

那些表示将“作空”长期美债的投资人比例为连续第二周在20%。