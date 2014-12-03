美国债市：投资人对美债的看法为近八个月来最为乐观--摩根大通

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约12月2日 - 摩根大通证券周二公布的调查显示，投资人对美国公债的看法是近八个月来最为乐观，全球经济前景疲弱令投资人扩大押注公债收益率将更长维持在低位。
周一表示其持有的长期美债部位高于基准水平的作多投资者比例，从前一周的17%升高至22%。
投资人藉由持有更多的长期美债来延长存续期，或提高投资组合的敏感度，因预期收益率将下滑或长时间保持稳定。
如果收益率下滑，长期公债的价格上涨幅度会多过于短期公债，导致有更多的获利。
反之，当收益率上涨时，长期公债的损失也会高过于短期公债。
那些表示将“作空”长期美债的投资人比例为连续第二周在20%。
那些表示对美国长期公债持中性立场的投资人比例降至58%，前一周为63%。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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