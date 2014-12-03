企业结盟：小米携手京东等中国公司向美国Misfit投资4,000万美元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透旧金山12月2日 - 全球第三大智能手机厂商小米科技 携手其他几家中国公司，对美国可穿戴设备初创企业Misfit投资4,000万美元，这是小米首次投资美国移动设备生产商。
Misfit周二称，公司从小米、京东 、风投公司纪源资本和顺为筹集到新的融资。Misfit号称出产在中国销量最大的身体活动和睡眠追踪器。
Misfit是最新一家为小米所吸引的初创企业，小米正致力于建立起超越智能手机，涉足可穿戴技术和家用电器的硬件生态系统。Misfit最有名的产品是身体活动追踪器Shine。
小米通过投资或战略合作与许多中国设备制造商建立起结盟关系。但与Misfit的交易将成为小米投资美国本土可穿戴公司的首宗案例，小米这么做是为了实现成为像苹果 那样的全球品牌的宏伟目标。
这笔投资规模相对较小，能看出中国企业尝试收购美国企业的谨慎心态。
从阿里巴巴 到华为 等许多大型中国科技公司，都曾表示要当心不要因为高调招摇的交易而激化美国国内的反华情绪。不过联想集团还是成功地完成了数十亿美元的收购。
凭借模仿苹果，但价格更低且广受好评的产品，公司成立才三年的小米已经成为全球最大的智能手机厂商之一。小米现在推出了价格为13美元的智能手环，公司CEO雷军还郑重承诺将全线推出可穿戴设备。
小米发言人拒绝就投资Misfit置评。记者暂无法联系到京东、纪源资本、顺为置评。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。