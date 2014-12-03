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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月3日-12月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家     规模        发行细节
 12/3          德国     30亿欧元    标售五年期联邦债券
 12/3          葡萄牙               标售短期公债
 12/4          日本                 标售三个月期贴现国库券
 12/8          日本                 标售六个月期贴现国库券
 12/9          日本                 标售30年期公债
 12/9          英国                 标售票面利率3.5%的2045年到期公
                                    债
 12/9          美国                 发售三年期公债
 12/10         日本                 标售两个月期贴现国库券
                                    
 12/10         美国                 发售10年期公债
 12/10         德国     40亿欧元    标售两年期联邦债券
 12/10         意大利               标售短期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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