《焦点》高田安全气囊事件恐损及产业形象，日本政府终于采取行动

**监管不力**

日本监管机构先前即备受批评，因外界认为其对国家龙头行业太过宽松。

丰田汽车最初在2010年决定不召回存在刹车问题的Prius混合动力汽车，当时政界人士即提议加强政府对召回问题的监控和执行权。报告要求有所改进，但批评人士称官方阻碍了全面改善。

“日本的监管机构和汽车行业缺乏紧迫感。他们不是真正的监管者，”东京一位律师Yoshitaro Nomura称。这位律师之前曾代表一些驾驶人员对三菱汽车提起诉讼，因发现该公司数十年来隐瞒汽车信息，以避免召回。

“日本需要考虑采取防范性举措并提前采取行动，以调查问题，”文教大学教授Hiroshi Osada称。这位教授在2010年召回危机期间担任丰田的质量管理问题外部顾问。

“如果日本认真看待改进日本企业的管理和质量，则相关机构必须更加致力于防范事故，甚至在出现伤亡案例前就应有所行动。这应该是他们的责任，”他说。(完)